Soudan: Le Comité suprême pour le renforcement des relations avec la Chine commence ses travaux

Portsudan — Le Comité suprême pour le renforcement des relations de coopération avec la République populaire de Chine a commencé à mettre en oeuvre ses tâches en identifiant les domaines de coopération conjointe et en élaborant des politiques et des procédures pour renforcer et développer les relations de coopération et de partenariat entre la deux pays d'une manière qui sert les intérêts communs et développe les relations stratégiques entre eux.

Le Comité suprême, dirigé par Dr. Gabriel Ibrahim, ministre des Finances et de la Planification économique, a tenu sa première réunion avec la participation de tous les ministères concernés et de la Banque Centrale du Soudan - pour mettre en oeuvre les résultats de la participation du président du Conseil Transitoire de Souveraineté aux travaux du sommet du Forum de coopération Chine-Afrique qui s'est tenu en Chine du 3 au 6 septembre, en identifiant les domaines de coopération conjointe aux niveaux politique, économique et sécuritaire dans le but de bénéficier des financements alloués par la Chine aux pays africains lors des travaux du sommet qui est un montant de 50 milliards de dollars.

Un comité technique dirigé par Dr. Mohamed Bashar, sous-secrétaire à la planification au ministère est chargé de préparer des projets dans les domaines des infrastructures et des services de base, en se concentrant sur les secteurs de l'agriculture, de l'eau, de la santé, de l'industrie, de l'énergie, de l'électricité, des routes, des ponts, coopération ferroviaire, bancaire, de défense et de sécurité./ OSM