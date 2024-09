Angola: Le commandant du RMC réaffirme son engagement à valoriser l'homme

Chicala — Le commandant de la Région Militaire Centrale (RMC), le lieutenant général Simão Carlitos Wala, a réaffirmé, ce samedi, à Huambo, l'engagement de l'Armée dans la gestion rationnelle et la valorisation de l'homme, à travers la tenue de cycles de formation technique-professionnelle.

Le chef militaire a pris la parole au nom du commandant en chef de l'Armée, le général João Serafim Kitekulo, à l'ouverture de la formation militaire d'officiers subalternes, qui aura lieu au Centre d'instruction des troupes de l'armée « Heróis de Kangamba », à la municipalité de Chicala-Cholohanga, province de Huambo.

Dans son intervention, il a indiqué que ce sont là les leviers du succès du programme de restructuration et de modernisation de la branche, à la lumière du processus de reconstruction en cours dans les Forces armées angolaises.

L'officier supérieur a ajouté que ce défi vise essentiellement à accorder et exécuter des programmes de formation technico-professionnelle, à travers des cycles d'études courts, moyens et longs dans des établissements militaires et d'autres spécialités convergeant avec les activités de défense et de sécurité, afin de correspondre aux missions internes et externes.

Le lieutenant-général Simão Carlitos Wala a souligné que le processus en cours de préparation des soldats dans les spécialités et les stades les plus divers vise à assurer leur efficacité, leur responsabilité et leur affirmation professionnelle pour le développement de l'Armée.

Il a ajouté que le cours sera limité aux matières qui permettront aux militaires d'exercer des positions de commandement et de leadership avec zèle et dévouement, en plus de les rendre capables d'un meilleur leadership selon les missions qui leur seront assignées.