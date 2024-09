Algérie: El-Bayadh - Plus de 400 enfants aux besoins spécifiques rejoignent les structures du secteur de la Solidarité nationale

El-Bayadh — Plus de 400 enfants aux besoins spécifiques ont rejoint, dimanche, les structures du secteur de la Solidarité nationale et les classes spéciales de la wilaya d'El-Bayadh, au titre de la rentrée scolaire 2024-2025.

Le chargé de la gestion à la direction de l'action sociale et de solidarité Noureddine Abdelli a supervisé, en compagnie des cadres du secteur de l'action sociale et de solidarité, le coup d'envoi de la saison scolaire de cette catégorie d'enfants au Centre psychopédagogique des enfants déficients mentaux "Chahid Guerbou Larbi" au chef-lieu de wilaya.

Selon les responsables du secteur de l'action sociale et de solidarité, plus de 280 enfants aux besoins spécifiques ont rejoint les quatre structures du secteur, à l'instar des trois centres psychopédagogiques pour déficients mentaux du chef lieu de wilaya, celui de Labiodh Sidi Cheikh et l'école des enfants présentant des déficiences du sens de l'ouïe d'El-Bayadh.

Plus de 120 enfants aux légères déficiences mentales et auditives ont rejoint les classes spéciales intégrées en milieu éducatif des trois cycles répartis à travers 19 classes des communes de la wilaya.

L'accompagnement et l'encadrement de ces enfants est assuré à travers les quatre centres spécialisés et les classes spéciales par un staff pédagogique complet comprenant 200 cadres entre enseignants, éducateurs, psychologues et autres.

Dans le cadre des efforts déployés par le secteur de l'action sociale et de solidarité pour la prise en charge de cette couche sociale, ces enfants scolarisés bénéficieront de différentes fournitures et outils scolaires, gratuitement, au début de cette rentrée scolaire.