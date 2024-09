Algérie: Attaf représente le président de la République à la séance d'ouverture du Sommet de l'avenir à New York

Alger — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a pris part, dimanche à New York, à la séance d'ouverture du Sommet de l'avenir, en qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère.

"Représentant le président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a pris part, ce matin au siège des Nations Unies à New York, à la séance d'ouverture du Sommet de l'avenir", lit-on dans le communiqué.

Ce sommet qui se tient dimanche et lundi est consacré à "l'examen des moyens de renforcer le système multilatéral et des perspectives de consolidation de la coopération internationale dans cinq domaines clés : le développement durable, la paix et la sécurité internationales, la coopération scientifique et technologique, les droits des générations futures, et la réforme du système de gouvernance mondiale dans ses volets politique et économique", précise la même source.

Selon le communiqué, le ministre Ahmed Attaf prononcera une allocution lors de la réunion plénière de ce sommet et participera à un dialogue interactif sur "le renforcement du multilatéralisme au service de la paix et de la sécurité internationales".