Congo-Kinshasa: Mpox - L'OMS livre 33,5 tonnes de fournitures médicales au pays

Afin de renforcer la riposte à l'épidémie de la Mpox, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a livré vendredi 20 septembre 33,5 tonnes de fournitures médicales et d'équipements d'urgence à la République démocratique du Congo.

Il s'agit de la plus importante expédition de fret aérien de l'OMS dans la région africaine depuis le début de l'année. Cette livraison intervient, deux semaines après un premier envoi, de plus de 14 tonnes de fournitures d'urgence, afin de soutenir les mesures de prévention et de contrôle des infections ainsi que les soins cliniques dans le cadre de l'épidémie actuelle.

Ces deux livraisons, selon l'OMS, contribueront de manière significative à assurer les services de prévention et de traitement des infections dans le pays au cours des trois prochains mois.

En plus de renforcer la réponse à l'épidémie de la Mpox, des équipements et fournitures médicaux seront également livrés aux laboratoires ainsi qu'aux centres de santé de district et de référence afin de fournir des soins pour d'autres maladies.

« Nous renforçons notre appui à la République démocratique du Congo dans tous les domaines essentiels de la réponse à l'épidémie de Mpox, en veillant à une prévention efficace ainsi qu'à des tests et soins cliniques adéquats pour arrêter la propagation de ce virus », a déclaré Dre Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique.

La RDC concentre environ 90 % des 30 000 cas de la Mpox signalés depuis le début de l'année dans 14 pays de la région africaine, indique l'agence onusienne.