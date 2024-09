Gabon: Le Chef de l'Etat s'entretient avec l'Administrateur du PNUD

En séjour à New York aux USA dans le cadre de sa participation à la 79ème Assemblée Générale des Nations Unies qui se tient du 22 au 27 septembre 2024, le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat le Général Brice Clotaire Oligui Nguema s'est entretenu ce jour avec monsieur Achim Steiner, Administrateur du PNUD.

Cet entretien entre le Chef de l'Etat et le diplomate Allemand, expert des politiques environnementales a été l'occasion d'aborder les questions liées à la préservation de l'environnement. Le rôle du PNUD ainsi que la coopération entre le Gabon et ladite institution ont également fait l'objet des discussions entre le Président de la République et son hôte.

En outre, les questions liées au programme d'urgence et de développement communautaire et la collaboration dans la mise en oeuvre de nouvelles technologies tout au long du processus de transition n'ont pas manqué d'être évoquées au cours des échanges, le PNUD étant engagé dans plus de 120 pays en matière de renouvellement des stratégies et des écosystèmes économiques.

Pour rappel, le Chef de l'Etat a reçu le 17 septembre dernier à Libreville une délégation de représentants des différents organes des Nations Unies notamment le PNUD, l'UNOCA, l'UNFPA, le FAO, l'UNESCO et l'UNICEF que conduisait madame Ahunna Eziakonwa, sous-secrétaire générale des Nations Unies, Ambassadeur Adjoint et directrice du bureau régional du PNUD pour l'Afrique. Une rencontre au cours de laquelle un accord de financement visant le développement économique et infrastructurel avait été signé.

Par ailleurs, le Président de la République a échangé avec madame Linda Thomas Greenfield, Ambassadeur des USA à l'ONU. Les discussions ont essentiellement porté sur les relations bilatérales entre notre pays et l'organisation internationale. Ce fut également l'occasion pour la diplomate américaine de souhaiter la bienvenue au Chef de l'Etat et de le féliciter pour sa participation à l'AGNU.