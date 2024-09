Ethiopie: L'Université d'Arba Minch a lancé un projet de création d'emplois

Addis Abeba — L'Université d'Arba Minch, en partenariat avec l'Institut polytechnique et professionnel d'Arba Minch et l'organisation Lucy Enseth, a annoncé un projet visant à créer plus de 1 500 emplois dans trois régions d'Éthiopie.

Le projet consiste à fournir des équipements de production modernes essentiels à la production d'une variété d'aliments de manière modernisée à partir d'Enset, une culture cultivée uniquement dans les hauts plateaux éthiopiens par de petits exploitants agricoles.

Le vice-président des affaires académiques de l'Université d'Arba Minch, Alemayehu Chufamo, a annoncé que le projet sera mis en oeuvre dans les états du sud de l'Éthiopie, du centre de l'Éthiopie et de Sidama pour un coût de plus de 50 millions de birr. Il a souligné le potentiel du projet à alléger la pression du travail et à offrir des opportunités économiques à de nombreux citoyens.

Le vice-président chargé de la recherche et de la liaison avec la communauté, le professeur associé Hailu Mordokios, a ajouté que le projet devrait durer 18 mois soulignant que le projet fait partie de réformes économiques locales plus vastes visant à assurer la sécurité alimentaire grâce à la création d'emplois durables. Il a mentionné que l'Université d'Arba Minch a joué un rôle déterminant dans ce processus en développant des machines à pain et de la levure de boulangerie pour moderniser l'industrie de la production de pain.

Un chercheur sur l'Enset et professeur à l'Université, Addisu Fekadu, a souligné le potentiel du projet d'utiliser le sous-produit de l'Enset pour fabriquer divers bijoux en plus de la production d'Enset. L'Université a réussi à établir plus de 32 sucreries dans différentes régions, bénéficiant à plus de 32 000 producteurs de riz.