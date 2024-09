Addis Abeba — La position économique et stratégique croissante de l'Éthiopie en Afrique peut offrir de nouvelles opportunités de collaboration avec le Brésil et d'autres pays membres du bloc BRICS, a déclaré à ENA l'ambassadeur du Brésil en Éthiopie, Jandyr Ferreira dos Santos.

L'Éthiopie ainsi que les autres nouveaux pays membres ont officiellement rejoint les marchés émergents des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) le 1er janvier 2024. L'ambassadeur du Brésil a déclaré que le Brésil célébrait la récente adhésion de l'Éthiopie aux BRICS et son engagement à contribuer activement en tant que nouveau membre de cet important forum international. « Cette réalisation est une victoire partagée pour le gouvernement et le peuple éthiopiens, mettant en évidence l'influence croissante du pays et offrant des opportunités substantielles de collaboration entre les membres du groupe », a déclaré Santos.

En tant que coalition de grandes économies émergentes, les BRICS peuvent servir de plateforme pour favoriser la croissance économique, promouvoir le multilatéralisme et renforcer la coopération entre les pays en développement. « La position économique et stratégique croissante de l'Éthiopie en Afrique peut offrir de nouvelles opportunités de collaboration avec le Brésil et d'autres pays membres des BRICS », a souligné l'ambassadeur.

Selon lui, l'Éthiopie et le Brésil sont de fervents partisans de la coopération Sud-Sud, qui met l'accent sur la solidarité, les avantages mutuels et le développement partagé entre les pays en développement. « Ensemble, nos pays pourraient plaider pour la promotion de partenariats qui soutiennent le renforcement des capacités, le transfert de technologie et les initiatives de développement durable », a-t-il souligné.

L'Éthiopie et le Brésil partagent des points de vue communs sur la nécessité de réformer les institutions de gouvernance mondiale pour mieux représenter les intérêts des pays en développement, a-t-il noté. « Nos pays peuvent utiliser la plateforme des BRICS pour collaborer à la résolution de défis mondiaux tels que le changement climatique, la sécurité alimentaire et la santé publique. »

Alors que l'Éthiopie continue de se positionner comme un acteur clé en Afrique et au-delà, sa collaboration avec le Brésil par l'intermédiaire des BRICS peut être un élément essentiel d'un partenariat Sud-Sud renforcé, a conclu l'ambassadeur. Les BRICS sont une organisation intergouvernementale composée du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Elle a été créée en 2010 par l'ajout de l'Afrique du Sud à son prédécesseur appelé BRIC. Le nombre de membres de ce bloc international est désormais passé à 10 après l'adhésion de l'Éthiopie, de l'Égypte, de l'Iran, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis (EAU) le 1er janvier 2024.