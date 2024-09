Ethiopie: Les hauts dirigeants du Parti de la prospérité ont visité des projets de développement dans la ville d'Adama

Addis Abeba — Les hauts dirigeants du Parti de la prospérité au pouvoir en Éthiopie ont visité aujourd'hui les activités de développement menées dans la ville d'Adama, dans l'état d'Oromia.

Depuis le 14 septembre 2024, plus de 2 000 hauts dirigeants du Parti de la prospérité ont suivi une formation de renforcement des capacités sous le thème « Le pouvoir des rêves pour une croissance progressive », dans la ville d'Adama. Le programme de formation, lancé par le président du parti, le Premier ministre Abiy Ahmed, vise à doter les dirigeants du parti des compétences nécessaires pour relever les défis nationaux, régionaux et mondiaux et pour mener à bien les missions futures.

Les participants ont visité les principales activités de développement à Adama, notamment « Ye Lemat Tirufat », un programme national de développement mis en oeuvre dans tout le pays dans le but d'assurer l'autosuffisance alimentaire en augmentant la productivité et la production de produits laitiers, d'œufs, de poulet, de miel et de produits connexes. Ils ont également visité les efforts de développement dans le secteur de l'industrie manufacturière.

Au cours de la visite, ils ont examiné les projets réussis visant à assurer la sécurité alimentaire, à améliorer la productivité et à élargir les opportunités d'emploi. Les dirigeants ont notamment observé les efforts déployés dans la production de volaille et d'oeufs, la production laitière, la pisciculture, ainsi que la culture de papayes et d'avocats.

Les dirigeants du Parti ont confirmé que ces initiatives ont considérablement bénéficié aux citoyens locaux en augmentant la productivité. Ils ont également souligné que les succès observés dans les domaines du développement et des industries productives sont essentiels pour assurer la prospérité nationale et se poursuivront grâce à des efforts conjoints.