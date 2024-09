Afrique Centrale: Activité de reboisement - Un geste pour la planète

La communauté francophone de la Sous-Région Afrique centrale s'est mobilisé pour l'activité de reboisement appelée "Umuganda francophone, mon geste pour la planète. C'était ce vendredi 20 septembre 2024 au l'arboretum de Sibang de Libreville. L'activité a eu lieu, en marge du séminaire régional de la Francophonie dans le Bassin du Congo, organisée en partenariat avec l'OIF à travers sa Représentation en Afrique Centrale, le Ministère de l'Environnement, du Climat et du Conflit Homme-Faune et l'ONG « One Forest Youth Initiative ».

La mobilisation de la communauté francophone de la Sous-Région était au rendez-vous de Libreville. Il faut participer à sauver la planète et sa biodiversité. Le reboisement était au coeur de cette activité au l'arboretum de Sibang, situé à Nzeng-Ayang, un des quartiers de la capitale gabonaise.

"L'objectif visé était de façon symbolique, inviter nos partenaires, nos amis des six pays du Bassin du Congo, à planter un arbre pour la préservation de la forêt et celle de la biodiversité. C'est aussi de voir comment impliquer les autorités gabonaises à cette activité." souligne Fabrice Ntchango, Secrétaire Permanent de l'ONG « One Forest Youth Initiative ».

Cet acte symbolique s'inscrit dans le carde de la vision de notre ONG, "Le One Forest Youth Initiative" indique Fabrice Ntchango. " Il vise à mettre en évidence, le programme appelé One Forest, One Youth. Ce programme a pour mission, d'inviter les communautés à planter les arbres pour pouvoir lutter contre le réchauffement climatique et protéger la biodiversité. L'OIF nous a conviés à cette activité de réboisement pour emmener les jeunes à pouvoir initier un programme national qui va s'étendre au niveau d'autres provinces" poursuivra t-il.

Pour Marcel Klassou, Coordonnateur de Projet OIF " Les délégués francophones issues des six pays du Bassin du Congo ont souhaité poser un geste citoyen en faveur de la protection de la planète. Ce geste s'inscrit dans le cadre d'un séminaire qui a duré trois jours. Trois jours durant lesquels, l'ensemble des délégués ont réfléchi pour proposer des pistes d'actions concrètes pour la préservation de l'environnement.

Préserver cet environnement pour qu'il puisse apporter des ressources économiques pour créer des emplois durables pour les femmes et les jeunes. Jeune et femme ici ont posé des gestes en faveur de la planète en plantant un arbre. Un arbre qui est la vie, qui procure un bienfait"

Il faut rappeler à des fins utiles que "Umuganda francophone, Mon geste pour la planète" reflète l'importance de l'action collective pour le reboisement, l'afforestation et l'implication des jeunes et des femmes ainsi que celle des délégations internationales venues du Bassin du Congo pour prendre part au séminaire régional de la Francophonie, organisée en partenariat avec l'OIF à travers sa Représentation en Afrique Centrale, le Ministère de l'Environnement, du Climat et du Conflit Homme-Faune et l'ONG « One Forest Youth Initiative ».