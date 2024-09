Afrique du Nord: 17ème édition du Festival du film de femmes de Salé au Maroc - Le film tunisien « Rien sur ma mère » en compétition

Le Festival international du film de femmes de Salé, organisé par l'Association Bouregreg sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, se déroule du 23 au 28 septembre 2024.

Parmi les films en compétition dans la catégorie documentaire figure l'oeuvre tunisienne « Rien sur ma mère », réalisée et produite par Salem Trabelsi et Latifa Doghri. Cette année, les films en compétition représentent 20 pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud et d'Asie.

Dix longs métrages, dont deux marocains, concourent pour la compétition officielle de cette 17ème édition.

Parmi eux figurent des oeuvres telles que « Good One » de India Donaldson (États-Unis, 2024), « Desert of Namibia » de Yoko Yamanaka (Japon, 2024), « Langue étrangère » de Claire Burger (France-Allemagne-Belgique, 2024) et « Mi Bestia » de Camila Beltrán (Colombie-France, 2024).

En ce qui concerne la catégorie documentaire, cinq films sont en compétition officielle : « The Empty Grave » d'Agnes Lisa Wegner et Cece Mlay (Allemagne-Tanzanie, 2024), « Pirinha » de Natasha Craveiro (Cap-Vert, 2024), « L'Homme-Vertige » de Malaury Eloi Paisley (France, 2024), « Lébou » de Ndèye Soukeynatou Diop (Sénégal, 2024) et « Rien sur ma mère » de Latifa Doghri et Salem Trabelsi (Tunisie, 2023).