Maroc: Marrakech - Les mutuelles du secteur public engagées pour la réussite du chantier Royal de la généralisation de la protection sociale

Marrakech — Les participants à la réunion de coordination des bureaux directeurs des mutuelles du secteur public, tenue samedi à Marrakech, ont réaffirmé l'implication pleine et responsable de ces mutuelles dans la réussite du projet sociétal Royal pionnier de protection sociale et de couverture médicale.

Ils ont souligné, à l'issue de cette réunion, consacrée à l'examen des derniers développements de la question de la mutualisation au Maroc, que les mutuelles du secteur public constituent des partenaires dans la gestion de l'assurance maladie obligatoire de base pour les membres du secteur public, conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi-cadre 21-09 relative à la protection sociale.

Ils ont appelé à l'implication des mutuelles dans la préparation d'un nouveau texte législatif qui préserve les acquis des affiliés et des salariés et assure le développement du système marocain de mutualité.

Au début de cette réunion, le coordinateur des mutuelles marocaines, Miloud Maassid, a mis l'accent sur l'implication des mutuelles dans la mise en œuvre du chantier Royal relatif à la protection sociale d'une manière adéquate, basée sur une approche participative.

Le secteur mutualiste marocain constitue un acteur clé du développement social, ce qui nécessite « d'œuvrer à la préservation de sa valeur historique et des acquis et droits des fonctionnaires », a-t-il dit.

%

« Dans le cadre de la démocratisation et de l'instauration des principes de la bonne gouvernance, toutes les forces vives doivent être représentées au sein de la Mutuelle marocaine », a-t-il ajouté, appelant à l'organisation d'une conférence nationale sur la Mutuelle marocaine pour la présenter et la consolider et travailler avec des experts pour développer ses mécanismes à l'avenir afin de servir mieux les intérêts des adhérents.

A cette occasion, le président du Conseil d'administration de la Mutuelle générale du personnel des administrations publiques au Maroc (MGPAP), Brahim El Othmani a souligné l'implication des mutuelles du secteur public dans la mise en oeuvre du projet de protection sociale, y compris la création et l'unification de l'organe directeur de l'assurance maladie obligatoire de base.

Cette réunion a pour but d'entamer la discussion sur les observations relatives au projet de loi n° 54.23, modifiant et complétant la loi n° 65.00 relatives à l'Assurance maladie obligatoire de base, a-t-il précisé. Les autres interventions ont relevé que cette réunion représente une étape importante pour échanger les visions afin de préserver les acquis historiques des mutuelles, appelant à la nécessité de créer une fédération de mutuelles et de relancer le Conseil supérieur de la mutualité.