Madagascar: Énergies renouvelables - Sortie de la première promotion de l'Incubateur Énergie Durable

15 opérateurs ont été formés dans le domaine des énergies renouvelables, dans le cadre du projet IED (Incubateur Énergie Durable). La sortie de cette première promotion s'est tenue le 20 septembre 2024 au Grand Café de la Gare à Soarano.

Ce projet est mené dans le cadre du Financement intégré pour les énergies durables (FIER). D'après les informations, les projets des 15 bénéficiaires proviennent de 13 régions à travers Madagascar et sont axés sur le développement des énergies renouvelables. Parmi eux, on compte huit hommes et sept femmes. Sur les 15 projets, 8 sont portés par des petites et moyennes entreprises (PME) et 7 par des start-ups émergentes.

Par ailleurs, ces entrepreneurs bénéficieront d'un soutien en formation et en financement pour faire croître leurs projets. A noter que le SDG Fund finance la mise en oeuvre du projet IED. Lors de son allocution, le DG représentant le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, Sambatra Ramiandrasoa, a souligné que cette initiative représente une étape clé vers la réalisation de l'ODD7 (Objectif de Développement Durable) : fournir une énergie propre, durable, moderne et à un coût abordable pour tous. Cela s'inscrit également dans le cadre de la mise en oeuvre de la Politique générale de l'État (PGE).