Madagascar: Trail - Zembrocal - Fulgence, Nelson, Alvine et Hajanirina forment une équipe

Le quatuor malgache est déterminé à remporter le titre du trail Zembrocal. Pour la première fois, il y aura une équipe 100% malgache sur cette épreuve du Grand Raid.

C'est confirmé ! Une équipe malgache participera à la Zembrocal, la 5e course du Grand Raid de La Réunion, qui se déroulera du 17 au 20 octobre. Les figures de proue du Crown Athletics, à savoir Tahirinirina Jeannot Avotriniaina, alias Alvine, Fulgence Rakotondrasoa, Jean Nelson Raotozafy, et Hajanirina, formeront le quatuor malgache sur une distance de 151 km avec 9 100 m de dénivelé positif (D+). Fulgence prendra le premier départ sur une distance de 38 km, avant de céder le relais à Nelson pour les 33 km suivants. Alvine continuera sur 44 km, et les derniers 32 km seront bouclés par Hajanirina.

Plus le Grand Raid avance, plus les coureurs malgaches font preuve de détermination. Ce sera une grande première pour Hajanirina, tandis que les autres y ont déjà participé auparavant. Fulgence, par exemple, a déjà pris part à la dernière édition, faisant équipe avec des coureurs mauriciens. Le président du club, Yann Mayette, a toujours eu pour objectif de faire voyager ses athlètes et de les mettre en lumière lors de compétitions internationales. À la 7e saison du club, ce projet se concrétise. Un bon résultat à La Réunion pourrait attirer des sponsors pour soutenir ces talents prometteurs.

La première réunion du club s'est tenue ce week-end pour discuter de la saison 2024-2025, et a également été l'occasion d'équiper les coureurs les plus assidus. « Nous allons commencer cette saison par le plus grand projet jamais réalisé depuis la création du club. Du 17 au 20 octobre prochain, nous serons au départ de la Zembrocal lors du Grand Raid Réunion 2024. Avec une équipe 100% Crown et 100% malgache, nous avons pour objectif de faire briller les couleurs nationales dans l'océan Indien. J'appelle tous mes amis de La Réunion à se joindre à notre projet. Nous aurons besoin de votre soutien sur les sentiers pour encourager nos coureurs. Nous voulons écrire notre histoire », a déclaré le président du Crown Antsirabe.