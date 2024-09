Madagascar: Volley-ball - Sommet national - Sans-faute des équipes de la GNVB

Deux jours intenses lors des deux premières journées des éliminatoires du championnat de Madagascar de volleyball première division sur le terrain de la Cité Itaosy. Les cadors n'ont pas tremblé et ont été exacts au rendez-vous.

Seize matchs étaient au programme. Les champions en titre de la Gendarmerie Nationale Volleyball (GNVB) 1 ont réalisé un parcours sans faute en enchaînant les victoires. Samedi, ils ont battu les joueurs de l'Akany Sambatra Itaosy Volley-ball (ASI) 2 par trois sets à zéro (25-17/25-21 et 25-20) et hier, ils ont corrigé les militaires du COSFA en trois sets (25-19/25-17 et 27-25).

Chez les dames, les championnes de la GNVB ont bien entamé la compétition. Elles se sont offert les volleyeuses de MAMI en trois sets (25-8/25-8 et 25-15) lors de cette première journée. Les joueuses de l'ASI ont signé leur première victoire aux dépens de celles de l'AVBCA en trois sets (25-23/25-14 et 25-20). Les rencontres se jouent aux Gymnases de l'ANS et d'Ankorondrano à partir de ce jour.