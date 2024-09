Madagascar: Des opportunités de stage pour les jeunes - Concert Héritage de Dadju et Tayc au pays

NasProduction, en collaboration avec KP Event, annonce une initiative novatrice visant à engager la jeunesse malgache dans l'organisation du concert Héritage de Dadju et Tayc à Madagascar, prévu le 11 octobre prochain. Plus qu'un simple événement musical, ce projet ambitieux cherche à offrir des opportunités concrètes de développement personnel et professionnel aux jeunes, avec pour but de participer au développement socio-économique de Madagascar.

Le programme, élaboré en partenariat avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports et divers sponsors, inclut des ateliers d'initiation aux métiers du spectacle et de l'événementiel. Un groupe de jeunes sera sélectionné pour rejoindre l'équipe d'organisation du concert, leur offrant ainsi une expérience unique sous la forme d'un stage d'initiation bénévole.

Former la nouvelle génération à l'événementiel.

Le projet vise à introduire la jeunesse malgache aux métiers de la production événementielle, de la communication, du marketing, ainsi qu'aux métiers techniques du spectacle vivant. Les jeunes sélectionnés auront l'opportunité de travailler aux côtés de professionnels expérimentés et de découvrir toutes les étapes nécessaires à l'organisation d'un événement d'envergure internationale. Cette immersion vise à former les jeunes à des métiers porteurs, leur permettant d'acquérir des compétences précieuses pour l'avenir.

Un processus de sélection rigoureux.

La première étape du projet consiste en une présélection de 30 candidats, âgés de 18 à 26 ans, étudiants ou jeunes en recherche d'emploi. Aucune expérience professionnelle n'est requise, mais un fort désir de s'impliquer est essentiel. Ces candidats auront l'occasion de rencontrer les organisateurs lors d'un job dating qui se tiendra le 25 septembre 2024 au Kudéta. À l'issue de cette rencontre, 15 candidats seront sélectionnés pour participer activement aux préparatifs du concert sous la supervision de tuteurs professionnels.

Vers une extension nationale.

Bien que ce projet soit pour l'instant concentré sur Antananarivo, NasProduction envisage de l'étendre à l'échelle nationale lors de prochaines productions. Cette initiative vise à former une nouvelle génération de professionnels dans le domaine culturel, tout en les intégrant dans la dynamique culturelle du pays.

Le concert Héritage, prévu le 11 octobre 2024, marque ainsi le début d'un projet plus vaste, visant à inclure la jeunesse malgache dans la valorisation et le développement culturel de demain.