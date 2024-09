Ile Maurice: De nombreux orateurs se sont succédé

tribune

Le meeting de l'Alliance du changement, ce dimanche 22 septembre, à Triolet, a vu la participation de plusieurs orateurs en sus des leaders des partis. Retrouvez-les ci-dessous.

Ranjiv Woochit : «L'heure est arrivée pour ce gouvernement de partir»

Le député de Pamplemousses-Triolet a affirmé qu'il est temps d'avoir un nouveau gouvernement. «Vag finn leve dan 4 a 14, me se tou pei ki pe soufer akoz sa gouvernman-la.». Il a parlé da la dépréciation de la roupie et l'augmentation des prix des denrées de base. Ce candidat du PTr a considéré que la Contribution sociale généralisée est une taxe imposée sur la population.

Ram Etwareea : «Le MSM a mis le pays en ruine»

Le candidat du MMM à Grand-Baie-Poudre-d'or a rappelé que depuis que le MSM est au pouvoir, le pays est tombé en ruine. «Il faut un changement. Le peuple demande un changement. Nous, les candidats au no 6, nous sommes prêts à apporter notre bloc pour reconstruire ce pays.» Il a ajouté que si ce changement ne survient pas, les prix continueront à augmenter.

Raj Pentiah : «Protégeons nos enfants

Ce membre du PTr dans la circonscription no 7, Piton-Rivière-du-Rempart, a demandé à l'assistance de prendre en main la destinée de ses enfants. «Anou protez lavenir nou zanfan. Vous parents, vous savez combien il est difficile d'élever un enfant.» Il a fait référence aux problèmes de la santé, de l'éducation, de la drogue et de la cherté de la vie.

Vinay Koonjul : «Fraude, corruption et gaspillage depuis 10 ans»

Ce membre du MMM dans la circonscription no 7, a affirmé que depuis que le MSM est au pouvoir rien ne va plus. «Nou lavi anba-lao. Nou pe trouv zekler. Il n'y a que la fraude, la corruption et gaspillage.» Pour lui, il est temps de se regrouper pour un vrai changement.

Amita Boolauky : «Ils croient qu'ils peuvent tout acheter»

La présidente de la Women's League du PTr a affirmé que le changement est arrivé. «Nous sommes arrivés à la croisée d'un chemin. Il y a un gouvernement qui croient qu'avec l'argent, ils peuvent acheter notre conscience. C'est un gouvernement coupé avec la réalité de l'Ile Maurice.» Cette membre du PTr est d'avis que les riches s'enrichissent davantage au détriment des pauvres.

Anil Seeruttun : «C'est Navin Ramgoolam qui lira le message du 1er janvier»

L'ancien candidat du MMM au no 5 est confiant dans une victoire de cette alliance. "Nous nous dirigeons vers une grande victoire. C'est Navin Ramgoolam qui lira le message traditionnel à la nation le 1er Janvier.» Il a ajouté que d'ici la fin de l'année, les Mauriciens auront leur liberté et ils vivront dans un pays sans représailles politique.

Rajen Narsinghen : «Vous avez rendez-vous avec l'histoire»

Il a traversé tout le pays pour prendre la parole au meeting du Triolet. «Vous avez rendez-vous avec l'histoire. Vag finn fini leve dan no 13. Je vous donne une information. Ce sera trois-zéro là-bas.» Ce proche du PTr a déclaré dans quelle circonstance des membres qui protestaient pacifiquement ont été arrêtés d'une façon brutale par la police.

Kaviraj Rookny : «C'est comme en 1995»

Ce candidat du PTr au no 5 a déclaré que la foule présente à Triolet rappelle les élections de 1995. «Il y a un 60-0 qui arrive. Il y a une nouvelle indépendance qui arrive. Nous en avons assez de leurs mensonges et de leur politique de dominer.»

Jyoti Jeetun : «Une décision pour les enfants et pour le pays»

La candidate du MMM dans la circonscription no 16 (Vacoas/Floréal), mais native de Triolet, a rappelé comment il a pris la sa décision de faire la politique. «Ce n'est pas une décision pour moi. J'ai pris cette décision pour les enfants et pour l'avenir du pays. Même mes enfants m'ont dit qu'on ne peut pas rester à rien faire quand nous voyons ce qui se passe dans le pays. Nou tou, nou ena randevou avek listwar.»

Mahend Gungapersad : «Votre présence est un signal fort»

Le député du PTr a fait comprendre que la foule présente a envoyé un signal fort au gouvernement. «Ceux qui soutirent la mafia doit partir. La jeunesse doit respirer. Avec cette foule, personne ne pourra empêcher Navin Ramgoolam et Paul Bérenger de diriger le pays dans quelques semaines.»

Shakeel Mohamed : «Fier d'être sur l'estrade avec Navin Ramgoolam»

Le député du PTr a déclaré que Pravind Jugnauth s'est disqualifié pour continuer à diriger ce pays. «Il a un Premier ministre adjoint dont la mère a un dossier au sein de son ministère. Le Premier ministre adjoint vient oser dire à la radio qu'il n'était pas au courant qu'il y avait un dossier concernant sa mère dans son bureau. D'après la loi, le secrétaire permanent du ministère doit préparer le dossier pour que le ministre signe. Ki kalite minis to ete. To pa kone ki ena sa dosie-la dan to minister?», s'est-t-il demandé.

Ashok Subron : «ReA apporte ses valeurs dans cette alliance»

Le porte-parole de Rezistans ek Alternativ (ReA) a encore une fois demandé que Kugan Parapen ait une investiture dans cette alliance. «San li, nou papiyon pou ena en sel lezel. Nous avons rendez-vous avec l'histoire. Nous allons apporter des choses dans lesquelles nous croyons à cette alliance comme le droit des travailleurs, la protection de l'environnement et le mauricianisme.» Il a promis un changement dans le système politique.

Richard Duval : «Le destin du pays est entre vos mains»

Le député des Nouveaux Démocrates a rappelé à la foule que les prochaines élections sont plus importantes que celles de 1967. «Le destin du pays est entre vos mains. Votre liberté est menacée. Quand votre liberté est menacée, c'est l'avenir de votre enfant qui est également menacé.» Il a rappelé que cette alliance est composée de quatre partis, mais c'est leur différence qui fait cette force.