Ile Maurice: Hasta Manana survole les débats

Le favori de la course la plus prestigieuse de l'année a été intraitable. Hasta Manana n'a trouvé aucun adversaire à sa hauteur, balayant les doutes concernant sa préparation autour de sa tenue ce dimanche 22 septembre au Champ-de-Mars. L'écurie Zaki en a profité pour signer un quadruplé.

Il n'y a pas d'adversaire capable de rivaliser sur cette distance avec Hasta Manana, qui a survolé les débats. Rye Joorawon, impérial comme à son habitude lors des grands événements, a su placer l'accélération au bon moment. Les supporters d'Hasta Manana célébraient déjà avant les 300 mètres. Les propriétaires, depuis leur loge, scandaient déjà : «Pena remont li !» Hasta Manana a fait fi des doutes sur sa tenue, dus à l'absence momentanée de son entraîneur et surtout au fait qu'il n'avait pas eu de course préparatoire, comme certains de ses rivaux du jour, pour les 2200 mètres.

Malheureusement, Twist Of Fate a été victime d'une blessure après la course. Tout porte à croire que ce sera la dernière de ce coursier. En 17 sorties à Maurice, il a remporté quatre courses et s'est classé 11 fois.

La fête du clan Zaki a commencé dès la première course avec Honokalani, bien trop fort pour ses concurrents du jour. Cybotix a tout tenté, mais en vain. Zaki a ensuite enchaîné avec In With A Chance dans la deuxième course, dominant le peloton avec facilité, bien que bénéficiant aussi de l'aide de certains adversaires qui ont donné du fil à retordre à Liquid. Sylvan Theater a été le troisième cheval gagnant de l'écurie, Allyhossain se contentant de suivre pour ensuite finir en force.

La surprise est venue lors de la troisième course lorsque l'apprenti Soodoo a mené Techno Savvy à la victoire. Certes, l'apprenti jockey n'a pas fait montre d'un style académique, mais il a accompli sa mission. Le coursier de l'écurie Hurchund était coté à Rs 6 200 avant la course.

Backpacker a été intraitable dans la septième course, réalisant un magnifique finish pour devancer tout le monde. Le clan Ramdin peut être satisfait, bien que moins dans la dernière course, d'où la protestation d'Aucharuz concernant Master Point. Cette enquête a duré une éternité. Le jockey a expliqué que son cheval n'était pas prêt au moment de l'ouverture des boîtes. Il avait notamment sollicité l'aide des handlers, mais le nécessaire n'a pas été fait. Les commissaires n'ont finalement pas retenu sa plainte.

Do Or Dare a remporté la dernière course avec Correia en selle. Le style du jockey inquiète quelque peu, laissant penser que le cheval aurait gagné de lui-même. Une victoire néanmoins pour l'écurie Rahmathulla !