Ile Maurice: Pallavee Appigadoo réussit l'exploit entre l'Afrique du Sud et Maurice en monomoteur

Pallavee Appigadoo, jeune pilote professionnelle, a touché le sol mauricien à bord d'un Cessna 172 ce dimanche 22 septembre, marquant ainsi la réussite de son défi ambitieux intitulé «Flying in the Face of Adversity». L'atterrissage a eu lieu à 13 h 55 au Jet Prime Terminal de l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam.

Cet exploit aéronautique, qui consistait à relier l'Afrique du Sud à Maurice sur un petit avion monomoteur, représente un rêve accompli pour Pallavee. En plus de son objectif personnel, elle a voulu donner un sens plus profond à son voyage en récoltant des fonds pour la Sacim (Society for Children Inoperable in Mauritius). Cette association a été un soutien précieux pour elle durant son adolescence, et Pallavee espère, à travers son vol, offrir de nouvelles opportunités aux enfants mauriciens en difficulté.