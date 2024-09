Madagascar: Centre scolaire et éducatif « Avana » - Une éducation adaptée aux enfants en difficulté d'apprentissage

Le centre scolaire et éducatif Avana qui a été créé à l'initiative de parents à enfants à difficultés d'apprentissage se développe. Si en 2022, ce centre n'a enregistré que 12 élèves, le nombre des apprenants s'élève actuellement à 32.

Sa mission principale consiste à accompagner des adolescents présentant des difficultés d'apprentissage (troubles de la concentration, troubles DYS, autisme, TDAH...). Grâce à leurs activités pédagogiques multiformes (ergothérapie, psychomotricité, apprentissage scolaire adapté, orientation professionnelle, informatique, théâtre, dessin, musique etc), ces adolescents ont gagné en autonomie et ont pu renforcer leurs capacités d'apprentissage, et pour beaucoup, ils appréhendent le futur avec un surplus de sérénité et de confiance en eux-mêmes.

Dans une démarche d'autonomisation de ces adolescents, le centre scolaire et éducatif « Avana » se fixe trois objectifs. Le premier est purement pédagogique car il s'agit avant tout de rétablir la confiance en soi des adolescents. Ensuite, l'élève bénéficie d'assistances spécifiques afin qu'il puisse devenir autonome et pratiquer convenablement l'écriture, la dictée, la rédaction et les mathématiques.

Le troisième est de parvenir à l'épanouissement de l'élève à travers des activités parascolaires comme le jardinage, le sport, la musique, l'informatique et le dessin. Des psychologues, des pédopsychiatres et des psychiatres assurent également le suivi de chaque élève.