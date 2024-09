Afrique: Changer le paradigme du financement du développement sur le continent

Passons de la simple gestion de la pauvreté à la promotion de la transformation structurelle.

Mme Cristina Duarte, Secrétaire générale adjointe et Conseillère spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique, se penche sur l'importance générationnelle du Sommet de l'avenir convoqué par le Secrétaire général António Guterres pour appuyer la revendication de l'Afrique d'occuper la place qui lui revient à la table des dirigeants du monde.

Notre monde continue d'être secoué par de multiples crises, confronté à un trio de défis liés au financement, au climat, à l'alimentation et à l'énergie, exacerbés par les effets persistants de la pandémie de grippe aviaire COVID-19.

Mais nous ne devrions « jamais laisser une bonne crise se perdre », comme l'aurait dit un ancien homme d'État après la Seconde Guerre mondiale, une période difficile de l'histoire de l'humanité qui a finalement conduit à la création des Nations unies.

Le parallèle est tout à fait approprié alors que nous nous mobilisons pour relever les défis de notre époque en répondant à l'appel de l'actuel chef des Nations unies, le secrétaire général António Guterres, qui a déclaré : « Nous ne pouvons pas construire un avenir pour nos petits-enfants avec un système conçu pour nos grands-parents. »

Les crises et les perturbations actuelles sont l'occasion de repenser l'architecture financière mondiale qui influe sur le financement du développement de l'Afrique.

Alors que nous nous réunissons au siège des Nations unies, à New York, pour forger un « Pacte pour l'avenir », cette occasion doit être mise à profit pour remettre en question la logique absurde selon laquelle, alors que l'Afrique souffre d'un important déficit de financement, elle continue d'être créancière nette du reste du monde, d'importantes sommes d'argent quittant le continent chaque année sous la forme de flux financiers illicites (FFI) ou de fonds souverains, de fonds de pension et de réserves de change détenues dans des banques étrangères en dehors du continent.

Les défis du financement du développement en Afrique

D'après le rapport phare 2023 du Bureau du conseiller spécial pour l'Afrique (OSAA), « Solving Paradoxes of Africa's Development : Financing, Energy and Food Systems, le rapport phare 2023 du Bureau du conseiller spécial pour l'Afrique (OSAA) des Nations Unies, l'Afrique perd environ 88,6 milliards de dollars par an en IFF, soit 3,7 % de son produit intérieur brut (PIB).

Les fonds de pension hors d'Afrique peuvent être utilisés pour le développement des infrastructures et pour réduire les risques liés aux investissements à long terme dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD).

Le rapport de l'OSAA estime que si les pays africains pouvaient investir 2,8 % des actifs de leurs fonds de pension, ils généreraient 20,9 milliards de dollars supplémentaires par an pour le développement des infrastructures, ce qui réduirait de 30 % le déficit de financement des infrastructures.

Une autre source majeure de fuites est la mauvaise qualité des dépenses publiques en Afrique, qui détourne du budget des ressources pourtant indispensables.

L'inefficacité des dépenses publiques s'élève à environ 12 milliards de dollars pour l'éducation, 30 milliards de dollars pour les infrastructures et 28 milliards de dollars pour la santé, ce qui représente une perte annuelle combinée de 2,87 % du PIB de l'Afrique.

Il est nécessaire de revoir la logique des incitations fiscales massives accordées par les pays africains dans le but apparent d'attirer les investissements directs étrangers (IDE).

Le rapport paradoxal de l'OSAA montre que la plupart de ces dépenses fiscales sont redondantes et coûteuses, privant les gouvernements d'importantes ressources financières. Par exemple, les pays d'Afrique subsaharienne ont renoncé à des recettes d'environ 46 milliards de dollars en 2019, soit 2,5 % de leur PIB.

Contrairement à l'idée reçue, l'Afrique n'a pas de problème de liquidités. L'Afrique dispose de ressources substantielles qui, si elles sont exploitées efficacement, pourraient répondre à une grande partie des besoins de financement du développement du continent.

Selon cet argument, le développement de l'Afrique est déjà financé, grâce à l'effet de levier des ressources propres du continent par le biais de l'impôt et de l'épargne intérieure, une source de financement 20 fois supérieure à l'IDE ou près de 17 fois supérieure à l'aide publique au développement (APD).

Le véritable défi consiste à mobiliser ces ressources et à les canaliser vers le financement des priorités de développement de l'Afrique.

Le paradoxe financier, un changement de donne

Le rapport phare 2022 de l'OSAA, Le financement du développement à l'ère du COVID-19 : La primauté de la mobilisation des ressources nationales, révèle plusieurs bizarreries ou paradoxes dans le système économique mondial actuel, notamment une architecture de financement qui entrave le développement durable de l'Afrique.

Les différents modèles et cadres de développement mis en oeuvre au fil des ans n'ont donné que peu ou pas de résultats, et le développement de l'Afrique reste difficile à atteindre. Cette voie n'est pas durable et met en péril la réalisation des ODD et des aspirations de l'Agenda 2063 de l'Union africaine sur le continent.

L'approche habituelle doit changer. L'incapacité à remédier à ces anomalies est au coeur des problèmes de liquidité de l'Afrique et du stress de la dette qui en découle sur tout le continent. Le rapport de l'OSAA affirme que le financement de l'élan de l'Afrique nécessite l'adoption d'une approche différente et la prise en compte des paradoxes.

L'Afrique doit comprendre que les reproches et la mendicité sont une perte de temps. Le continent doit se mobiliser pour briser la chaîne du triple paradoxe, à savoir le paradoxe financier qui alimente le paradoxe énergétique, lequel est lié au paradoxe des systèmes alimentaires.

Pour ce qui est du premier paradoxe, l'Afrique est en proie au surendettement et captée par l'allègement et la suspension de la dette, bien qu'elle soit riche en ressources.

Pour le second, l'Afrique est riche en sources d'énergie mais reste un « continent dans l'obscurité », avec 600 millions de personnes sans accès fiable à l'électricité et un énorme déficit d'industrialisation pour absorber les 18 millions de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail malgré l'émergence de sa classe moyenne.

Enfin, troisième et dernier paradoxe, l'Afrique dispose de vastes ressources agricoles mais est confrontée à une insécurité alimentaire fréquente.

La clé pour briser cette chaîne de paradoxes est de changer le paradigme du financement du développement en Afrique et de s'attaquer au paradoxe du financement pour changer la donne.

Le fait de s'appuyer fortement sur les financements extérieurs, tels que l'APD, l'IDE et la dette, s'est avéré inadéquat. Ces sources extérieures continuent de diminuer. Il s'agit de ressources financières instables et imprévisibles.

En raison de la faiblesse de leurs recettes et du sous-développement relatif des marchés de la dette, les pays africains ont dû emprunter pour combler l'important déficit de financement.

Cela a entraîné une augmentation de la dette extérieure, qui représente actuellement en moyenne 60 % de la dette publique de l'Afrique et 15,5 % des exportations africaines en 2020, le service de la dette absorbant en moyenne plus de 20 % des recettes publiques et réduisant la marge de manoeuvre des pouvoirs publics.

Exploiter la mobilisation des ressources nationales

L'idée dominante selon laquelle le surendettement de l'Afrique est dû à des emprunts excessifs et à une mauvaise gestion fiscale ne fait qu'aggraver la situation. Une telle interprétation ne tient pas compte des réalités économiques complexes du continent, qui sont fondamentalement liées à des défis structurels qui vont bien au-delà de la mesure simpliste des niveaux d'endettement élevés.

Dans le prochain document de l'OSAA intitulé « Challenging Africa's Debt Narrative », le problème fondamental est identifié comme étant le manque de contrôle de l'Afrique sur ses flux économiques et financiers, y compris les flux financiers illicites, le transfert de bénéfices par les sociétés multinationales, les accords commerciaux défavorables, la dépendance à l'égard des matières premières, les marchés du carbone sous-utilisés et les fonds de pension inexploités, réitérant ainsi les défis décrits plus haut.

Ce document à venir propose que « pour relever ces défis, une approche globale et transversale est nécessaire, axée sur le renforcement des systèmes nationaux, la réforme des structures économiques internationales et l'autonomisation des nations africaines par le biais de changements systémiques ».

La réalisation de la quête de l'Afrique pour la transformation structurelle et le développement durable nécessite l'acquisition et la préservation d'un espace politique, ce qui ne peut être réalisé que par le biais de la gestion des risques de catastrophes. Donner la primauté à la GRD est le seul moyen viable de résoudre le paradoxe du financement du développement en Afrique.

Le continent doit rompre avec le passé, s'approprier son avenir et chercher en son sein ses propres ressources financières de développement.

Si toutes ces ressources qui s'échappent de l'Afrique sont mobilisées de manière adéquate et affectées aux priorités de développement du continent, telles que l'éducation, la santé et les infrastructures, cela pourrait faire une énorme différence et réduire considérablement la vulnérabilité de l'Afrique aux chocs extérieurs.

En bref, les pays africains doivent mobiliser leurs ressources internes tout en encourageant les investissements transfrontaliers.

De solides partenariats nationaux, régionaux et mondiaux sont essentiels pour permettre à l'Afrique de faire progresser ses efforts de mobilisation des ressources intérieures. Ces partenariats doivent s'attaquer aux défis mondiaux, tels que le système fiscal international injuste et l'architecture financière défectueuse, en s'alignant sur les objectifs de développement de l'Afrique.

L'amélioration de la gestion des ressources naturelles, le renforcement des capacités fiscales et un meilleur déploiement des ressources financières sont des étapes essentielles. Des questions essentielles telles que la mauvaise tarification, la recherche de rentes et l'inefficacité des droits de propriété minière doivent être résolues, tout en renforçant la transparence dans la gestion des ressources.

Le continent doit également renforcer sa capacité à contrôler les ressources marines, à lutter contre la pêche illégale et à optimiser son économie bleue.

La lutte contre l'évasion fiscale, la fraude et les flux financiers illicites est essentielle à l'instauration d'une culture fiscale responsable.

Enfin, l'Afrique doit déployer efficacement ses ressources financières, en réduisant les fuites et en donnant la priorité aux investissements axés sur le développement.

L'élaboration de politiques stratégiques pour des systèmes nationaux solides

Le potentiel de développement de l'Afrique pourrait être libéré en mobilisant des ressources d'investissement pour renforcer l'intermédiation financière et construire un système financier efficace. Ce système est essentiel pour favoriser l'émergence d'un secteur privé indigène robuste, moteur essentiel de la croissance, tant pour les grandes nations riches en ressources que pour les plus petites.

Au cours de la prochaine décennie, les gouvernements africains devront relever le défi crucial de cultiver une véritable classe capitaliste. Sans cela, l'industrialisation et la création d'emplois resteront difficiles à atteindre. L'agriculture, avec le vaste potentiel de l'Afrique, offre une opportunité majeure.

Le secteur privé doit se mobiliser pour répondre au marché alimentaire de 30 milliards de dollars de l'Afrique et jouer un rôle dans les chaînes de valeur mondiales. Avec 50 % des terres arables non cultivées de la planète, l'Afrique est bien placée pour répondre à l'augmentation prévue de 70 % de la demande alimentaire mondiale d'ici à 2050, à condition que les décideurs politiques mettent en place les infrastructures et les institutions nécessaires.

Nous devons nous faire les champions d'une politique centrée sur l'Afrique qui donne la priorité au renforcement des institutions et à la gouvernance et qui améliore les capacités de production afin de s'intégrer pleinement dans les chaînes de valeur mondiales et de stimuler l'industrialisation.

Nous devons nous concentrer sur la création et la gestion de richesses pour l'Afrique, en Afrique, par les Africains. À nos partenaires de développement : le véritable progrès dépend de collaborations gagnant-gagnant centrées sur des programmes de transformation.

Le développement ne peut progresser si les partenaires favorisent simultanément les flux financiers illicites ou utilisent l'aide pour faire pression sur les nations africaines dans le cadre d'accords défavorables.

Avec nos partenaires internationaux, nous devons adopter un nouveau paradigme qui passe de la simple gestion de la pauvreté à la promotion de la transformation structurelle.

Alors que nous nous efforçons d'accélérer le développement de l'Afrique, laissons-nous guider par les mots de Chinua Achebe : « Tout en faisant nos bonnes oeuvres, n'oublions pas que la véritable solution réside dans un monde où la charité sera devenue inutile ».

L'Afrique que nous voulons. C'est l'Afrique dont le monde a besoin.