Ile Maurice: Anas Chundoo et Norbert Leguin libérés sous caution

Son nom : Anas Chundoo. Cet agent de livraison, accusé de trafic de drogue en 2021, a été libéré le 3 septembre contre deux cautions de Rs 400 000 et après avoir signé une reconnaissance de dettes de Rs 3 millions après son passage devant la Bail and Remand Court (BRC). Cela, suite à un jugement prononcé par les juges Patrick Kam Sing et Prameela Devi Goordyal Chitoo le 6 juin 2024 en Cour suprême.

Son avocat, Me Naiibil Kaufid, a renvoyé la BRC à ce jugement, citant une des conditions des juges stipulant que «le prévenu doit être libéré sous caution si aucune charge formelle n'est portée contre lui au plus tard le 31 août». Comme aucune charge formelle n'avait été retenue par le Directeur des poursuites publiques (DPP) au 31 août, il a été relâché. Cependant, il devra résider à une adresse fixe, se présenter au poste de police le plus proche entre 7 heures et 18 heures, deux fois par jour. Il devra être joignable sur son portable en tout temps, remettre son passeport au Passport and Immigration Office, et ne pourra pas quitter le pays sans l'aval d'un juge.

L'affaire débute le samedi 20 novembre 2021. Vers 12 h 50, un colis reçu à Plaisance Air Transport Services Ltd à Plaine-Magnien est vérifié par la brigade antidrogue et la Customs Anti-Narcotics Section (CANS). Le colis, une boîte en carton, provenait de Francfort via le vol DE 2314. Il avait été expédié par une femme résidant à Catane, en Italie, à une habitante de St-Rémy, Flacq, avec un numéro de téléphone portable. À l'intérieur, deux bouteilles en plastique contenant respectivement 0,94 kg et 1,16 kg de poudre, soupçonnée d'être de la drogue synthétique.

%

Le jeudi 23 décembre de cette même année, une opération de livraison contrôlée est mise en place par l'Anti-Drug and Smuggling Unit. Anas Chundoo, le livreur, est suivi discrètement. Vers 13 h 45, lorsqu'il est intercepté, il tente de jeter une enveloppe contenant Rs 10 000 dans la fourgonnette qu'il conduit. Il informe les policiers qu'il a déjà effectué la livraison au domicile de Mamode Salman Bauhadoor. Chundoo conduit ensuite les agents de l'ADSU au domicile de Bauhadoor, mais ce dernier est absent.

Une perquisition effectuée en présence de sa mère révèle la présence de 0,5 g de cannabis, d'un sachet contenant 0,3 g de drogue synthétique, ainsi que la somme de Rs 15 000, soupçonnée de provenir de la vente de cette drogue.

Par ailleurs, Norbert Leguin, employé au port, a été libéré sous caution le 29 juillet dernier suite à une décision de la magistrate Zeenat Cassamally siégeant à la BRC, contre deux cautions de Rs 300 000 et après avoir signé une reconnaissance de dettes de Rs 600 000. Les conditions de sa libération incluent le fait qu'il devra résider à une adresse fixe, se présenter au poste de police le plus proche entre 9 heures et 18 heures deux fois par jour, être disponible sur son portable en tout temps, remettre son passeport au Passport and Immigration Office, et ne pas quitter le pays sans l'aval d'un juge.

Il doit également rester à une distance minimum de 200 m du rivage et du port. Norbert Leguin, 40 ans, a été interpellé par l'ADSU du port le jeudi 1er octobre 2020. Il a été retrouvé en possession de 628 g d'héroïne, valant Rs 9 millions, et 282 g de drogue synthétique d'une valeur de Rs 1,4 million. Selon les premières informations, le suspect, dont le travail consiste à amarrer les bateaux, a récupéré ce colis du navire Kiara et a été arrêté alors qu'il montait à bord d'un autobus pour sortir du port.