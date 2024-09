Ile Maurice: «Sherry Tape» - Des internautes éclatent de rire

Des communiqués de presse, on en voit passer des dizaines par mois. Mais celui émis jeudi par le ministère de la Technologie, de la Communication et de l'Innovation (TIC), a fait sourciller journalistes et internautes dans un premier temps, puis sourire dans un deuxième. Car, il a fallu attendre la diffusion de la Sherry Tape pour comprendre de quoi il s'agissait...

Ce qui est certain, c'est que cette bande sonore, sur laquelle on entend des voix imitant celles de Sherry Singh, de Bruneau Laurette et d'une tierce personne, a fait rire Sherry Singh, devenu une des bêtes noires du pouvoir en place. L'ancien patron de Mauritius Telecom (MT) s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet sur la page Facebook d'Informus, au micro d'Al khizr Ramdin. Décodons pour ceux qui n'auront pas tout entendu...

En fait, le communiqué émis par le ministère des TIC parle de deux enregistrements : e premier fait référence à « une bande sonore qui est en circulation » et qui « contient une conversation qui semblerait impliquer un ancien CEO de Mauritius Telecom».

C'est l'enregistrement qui a fait surface après - et pas avant - le communiqué. Le deuxième enregistrement dont parle le communiqué est celui dont se serait procuré Sherry Singh et qui contiendrait des « conversations impliquant de hautes personnalités du pays » et que l'ancien CEO de MT aurait l'intention d'utiliser « à des fins de manipulation avec l'aide de l'intelligence artificielle ». Ce seraient donc ces derniers enregistrements qui sont interdits à la diffusion. Pas la première en tout cas, la Sherry Tape...

Ainsi donc, alors que le ministère des TIC menace de poursuivre ceux qui enregistrent illégalement des conversations téléphoniques, il ne dit rien concernant ce premier enregistrement qui aurait manifestement été mis en scène dans un restaurant. On ne sait pas comment cet enregistrement d'une conversation entre supposément Sherry Singh, Bruneau Laurette et la tierce personne a été fait. Les principaux intéressés affirment que ces voix sont de mauvaises imitations des leurs.

Un expert en communication attire notre attention sur le fait que les conversations sont décousues et semblent résulter d'un grossier montage qui ne reflète pas une vraie conversation entre amis.

Un cendrier svp

Passons sur la demande du cendrier qu'aurait faite Sherry Singh au serveur du restaurant alors que fumer est interdit dans les lieux publics à Maurice... Passons aussi sur la «netteté» de la conversation entre Sherry Singh et ses invités et dans laquelle on pouvait entendre des bruits de vaisselle et de voix en arrièreplan. La conversation est tellement claire que l'on dirait que Sherry Singh a parlé dans un micro de même que ses invités...

Venons-en au contenu de la Sherry Tape. Sherry Singh détiendrait, d'après ce que l'on voudrait nous faire croire, des conversations privées d'un certain Pravind, d'une Lady et d'un Navin, conversations que l'ancien CEO de MT manipulerait en utilisant l'intelligence artificielle (IA)...

Ce qui est certain en tout cas c'est que l'on craindrait en haut lieu que Sherry Singh possède de telles conversations à propos desquelles on prévient d'avance qu'elles sont fausses car manipulées par l'IA. De plus, s'interroge l'ancien CEO de MT «si l'IA avait été utilisée pour déformer les conversations de hautes personnalités, comme le dit le communiqué, depuis quand l'IA comprend-elle aussi bien le créole ?»

Quoiqu'il en soit, ces prétendues conversations privées mentionnées dans le communiqué n'ont pas encore été rendues publiques. Ce qui pousse certains à soupçonner l'existence de conversations compromettantes dont la divulgation est appréhendée. En attendant, des internautes tournent en dérision cette bande sonore, un deepfake, «si mal faite qu'elle en est risible»...