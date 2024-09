Ile Maurice: Pénurie de carburants évitée de justesse, MMG et Silver Bank...

Rezistans ek Alternativ (ReA) était face à la presse hier, et c'est Kugan Parapen qui est longuement intervenu sur une situation inédite qui se serait déroulée au port, le 9 août dernier. Selon lui, le pays a évité de justesse une pénurie de carburants, car le fournisseur, Mercantile & Maritime Group (MMG) aurait refusé de débarquer la marchandise.

La raison étant, selon Kugan Parapen, que les termes de l'accord passé avec les autorités mauriciennes n'auraient pas été respectés, avec notamment, la difficulté pour MMG d'accéder à ses fonds.

Kugan Parapen n'a pas manqué dans la foulée de rappeler que MMG avait défrayé la chronique en 2023 lorsque la State Trading Corporation (STC) avait annulé un tender, « cédant sous la pression de Lakwizinn» pour le relancer par la suite afin d'accommoder MMG comme soumissionnaire.

D'avancer les raisons données alors par Dorine Chukowry, ministre du Commerce, pour justifier ce choix. Parmi ces raisons, le fait que MMG avait accepté que la STC lui paie en roupies mauriciennes plutôt qu'en dollars.

Plus étonnant encore, a indiqué Kugan Parapen, c'est que l'État mauricien aurait imposé le choix de la Silver Bank à MMG pour ses paiements. De faire ressortir que l'État paie quelque Rs 20 milliards par an pour les carburants. «Kifer kas (MMG) al otomatikman lor kont Silver Bank ? » a-t-il lancé. Avant de revenir sur toutes les polémiques impliquant Prateek Gupta et son épouse ainsi que la façon dont cette banque s'est retrouvée sous tutelle l'année dernière. Il a également rappelé la manière dont le gouvernement avait transféré les fonds de plusieurs institutions publiques, dont des municipalités, vers la Silver Bank.

Donc, selon Kugan Parapen, pour éviter le pire le 9 août, MMG aurait imposé trois conditions au gouvernement et à la STC et ces derniers n'auraient pas eu d'autre choix que d'accepter... MMG aurait exigé que le paiement se fasse dorénavant en dollars et non en roupies : le groupe aurait réclamé le retour du security bond à hauteur de 15 millions de dollars payés à la STC ainsi que la garantie que l'argent placé à la Silver Bank pourrait être récupéré.