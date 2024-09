Sénégal: Avec la traversée Dakar-Gorée, des nageurs motivés avant tout par le challenge sportif

C'est LE rendez-vous des nageurs sénégalais et même au-delà : la traversée entre Dakar et l'Île de Gorée. La 35e édition du challenge sportif avait lieu ce 22 septembre 2024 avec quelques 800 inscrits. Au programme, un parcours en eau libre de 5,2 kilomètres pour les nageurs en club et de 4,5 km pour les autres. Reportage durant les derniers préparatifs des partants et au top départ de la course.

La plage de la Voile d'or, point de départ, est bondée. Parmi les nageurs, Mamadou, qui s'entraîne toute l'année. C'est sa quatrième traversée et hors de question de manquer l'événement : « C'est un grand challenge pour tout nageur. Il y en a d'autres au niveau international mais, au Sénégal, c'est le plus grand. Donc, ne pas le faire, on n'y pense même pas. »

Tandis que les échauffements se poursuivent, pas de pression pour Fatmé. Il faut dire que ça la connaît, avec 22 traversées au compteur. « C'est juste pour la forme, c'est tout, dédramatise-t-elle. C'est aussi pour rencontrer des gens, s'amuser un peu. C'est un jeu, en fait. Je ne cherche pas à faire une place. Le plus important, c'est d'arriver au bout ».

À ses côtés, Ousmane, dont c'est le premier départ, est un peu moins serein : « On est motivé par la traversée mais un peu stressé aussi, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on traverse de Dakar jusqu'à Gorée, avec 4,5 km à la nage ! Mais ça va quand même : le mental est bon. »

« L'idée, c'est d'arriver ! C'est la beauté de cette traversée ! »

Entre deux conseils avant le départ des nageurs qu'il entraîne, Pape Mapenda Wade insiste justement sur le mental. Il suivra en kayak la course. « Il faut moralement les soutenir, les encourager, souligne-t-il. Quand ils ont de l'eau dans les lunettes, il faut nettoyer les lunettes. Il faut donner de l'eau, des dattes, un peu de biscuits, pour qu'ils repartent ».

Dans le sas, à quelques secondes du départ, ce n'est que du plaisir pour ces deux nageurs. « Je ne suis pas stressé, je nage pour le plaisir, lance le premier. Pas de pression, je la fais, c'est tout ! » Le deuxième abonde : « Pareil ! L'idée, c'est d'arriver ! C'est la beauté de cette traversée. »

Côté hommes, Ousseynou Diop s'est imposé pour la troisième année consécutive en 1 heure, 9 minutes et 48 centièmes. Tandis que chez les femmes, Seynabou Cissé Ba s'offre sa première victoire. Au total, 756 nageurs sont allés au bout de la course.