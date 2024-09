Ile Maurice: Trois mois, 328 logements sociaux, 5 projets routiers majeurs et 2 coups de pioche

announcement

Dans le contexte pré-électoral, le gouvernement accélère le rythme des inaugurations et livraisons de projets sociaux et d'infrastructures, qui datent pourtant de plusieurs années. En un mois, les clés de plus de 328 logements sociaux ont été remises à des familles vulnérables dans quatre régions du pays, notamment à Olivia, Henrietta, Valetta, et Grand-Bel-Air.

Parallèlement, cinq projets routiers d'envergure, dont les flyovers de Wooton et d'Ébène, ont été inaugurés en moins de quatre mois. Avec ces initiatives, couplées aux coups de pioche de nouvelles infrastructures, le GM mise sur son bilan avant le prochain scrutin.

Logements sociaux de la NSLD

-5 septembre : 64 unités à Olivia La New Social Living Development Ltd (NSLD) a livré ses premières unités de logements sociaux à Olivia, village de l'est, lors d'une cérémonie en présence du Premier ministre (PM) Pravind Jugnauth, du Deputy Prime Minister (DPM) Steven Obeegadoo et du député Zahid Nazurally. Soixantequatre familles ont ainsi reçu les clés de leur nouveau logement.

-14 septembre : 92 unités à Henrietta Le 14 septembre, 92 logements sociaux ont été inaugurés par la NSLD. Un projet de Rs 275 millions qui, selon le DPM Obeegadoo, va aider de nombreuses familles vulnérables dans la circonscription no 16.

%

-17 septembre : 76 unités à Valetta La NSLD a livré 76 logements sociaux à Valetta le 17 septembre, en présence du PM Pravind Jugnauth et du DPM Obeegadoo. Ces maisons d'une superficie de 60,3 m2 , ont coûté un total de Rs 208 millions.

-22 septembre : 96 unités à GrandBel-Air Aujourd'hui, la NSLD livrera 96 logements sociaux à Grand-Bel-Air, Mahébourg. Ce projet contribue à offrir des solutions d'hébergement aux familles vulnérables de la région.'

Projets routiers

-21 juin : Verdun bypass Le gouvernement a inauguré le 21 juin le Verdun Bypass, une route alternative aux automobilistes venant de Flacq/Camp-deMasque vers Réduit et Moka. Au coût de Rs 403 millions, ce projet issu d'un partenariat entre ENL et la Road Development Authority (RDA) est axé sur un partage de coût et construit par Gamma Construction. Il a été inauguré par le PM Pravind Jugnauth en présence du ministre des Infrastructures nationales, Bobby Hurreeram, le PPS Prakash Ramchurrun, des officiers de la RDA et des représentants du groupe ENL.

-22 juin : Pont Bruniquel à Baiedu-Tombeau Le nouveau pont Bruniquel, inauguré à Baie-du-Tombeau le 22 juin par le ministre Hurreeram, fait partie d'un programme d'amélioration des infrastructures dans cette région côtière.

-24 juillet : Voie de contournement à Bois-Chéri La voie de contournement à Bois-Chéri, inaugurée le 24 juillet par le ministre Hurreeram, sera officiellement ouverte ce mercrdi. Elle commence à proximité de l'usine de thé de BoisChéri, contourne le village sur 2,2 km et finit près du terrain de football à Grand-Bois.

15 septembre : Flyover de Wooton Le flyover de Wooton, opérationnel depuis le dimanche 15 septembre, a été inauguré par le ministre Hurreeram. Ce projet au coût de Rs 388 millions inclut la création d'un nouveau rond-point à Wooton.

16 septembre : Flyover d'Ébène Le flyover d'Ébène, inauguré le 16 septembre par le ministre Hurreeram, vise à améliorer la fluidité du trafic le long des autoroutes M1 et M3 ainsi qu'au niveau du rond-point de la cybercité d'Ébène.

Coups de pioche

21 août: Flyover à La Vigie Les premiers coups de pioche pour la prochaine infrastructure routière vers le sud ont été donnés le 21 août sur l'autoroute M2. Un projet qualifié de majeur qui vise à améliorer les infrastructures routières et la circulation dans tout le pays. Les usagers de la route venant du nord n'auront plus à se rendre à Midlands pour atteindre la route de liaison La Vigie-La Marie-Beaux-Songes.

19 septembre : Un New Civic Hall à Morcellement Desplaces La cérémonie de premier coup de pioche au New Civic Hall, qui sera construit à Morcellement Desplaces, Camp-Carol, a eu lieu en présence de personnalités politiques et de représentants du secteur sucrier. Le Desplaces Integrated Leisure and Recreational Amenities Park, qui comprend plusieurs phases, dont la première a été achevée en octobre 2023, coûtera au total Rs 20 millions.

Opération «koup riban»

Last but not least, comme le veut la tradition, on a droit à des cérémonies «koup riban» depuis plusieurs semaines. La dernière en date : l'inauguration de la Plaine-Verte Sports Arena, le 17 septembre. Un événement qui a eu lieu en présence du vice-Premier ministre Anwar Husnoo mais aussi et surtout du PM, Pravind Jugnauth. Gageons dès lors que d'autres rubans seront «découpés» par des ciseaux bien affûtés avant les élections générales...