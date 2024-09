Ile Maurice: Nando Bodha - «J'ai voulu savoir ce qui s'est passé sur ce dossier presque quatre ans plus tard»

Alors que les questions s'empilaient autour du don de 6 millions de dollars de l'Arabie saoudite à Maurice pour la réfection de mosquées, Nando Bodha et Dev Sunnasy ont fait une autre révélation cette semaine suite à leur rencontre avec l'ambassadeur saoudien, Fayez Meshel Altemyat. Aucun montant n'avait été défini, apprend-on, avec les autorités saoudiennes concernant ce don.

Ce qui rajoute encore une couche à l'incompréhension d'une situation déjà compliquée.Tentons tout de même de remonter le courant de cette rivière remplie de millions...

Tout a commencé en 2019, au Sir Abdool Razack Mohamed Hall à Phoenix. En présence de feu sir Anerood Jugnauth, alors ministre Mentor, et de Pradeep Roopun, en ce temps-là ministre des Arts et de la Culture, Showkutally Soodhun avait déclaré que le prince Salman avait fait un don de Rs 200 millions pour les masjids de Maurice (NdlR, ce qui représentait six millions de dollars à l'époque). Vendredi 9 août 2024, le maulana Shamim Khodadin s'est demandé où étaient passées les Rs 200 millions promises par Showkutally Soodhun.

Depuis, celui que le prince Salman surnomme affectueusement «Baba», selon ses dires, a affirmé sur plusieurs plateformes médiatiques que l'argent n'avait pas encore été décaissé.

Montant inconnu

Cet argent n'est pas un don, mais bien une demande que Maurice a faite auprès de l'Arabie saoudite. C'est en tout cas ce que Nando Bodha a affirmé après sa rencontre avec l'ambassadeur mardi. Cette rencontre fait suite à une lettre que Linion Moris a adressée au prince Salman à travers son ambassadeur ici.

« La demande avait été faite en 2019. J'ai été ministre jusqu'en février 2021, et il y a eu des échanges. Donc, j'ai voulu savoir ce qui s'est passé sur ce dossier presque quatre ans plus tard. C'est pour cette raison que nous avons approché l'ambassadeur », a expliqué Nando Bodha via la conférence de presse de Linion Moris vendredi, relayée sur la page Facebook du parti.

Dans la lettre, signée par Rama Valayden et lui-même, tous deux expriment qu'ils sont en train de « combattre le gouvernement présent, qui opère de manière mafieuse » et dans la foulée, demandent des précisions sur la somme $ 6 millions. Après la rencontre, Nando Bodha et Dev Sunnasy ont été clairs : le montant n'a pas été défini.

Cependant, à une question d'Osman Mahomed au Parlement le 21 juillet 2020, alors qu'il était ministre des Affaires étrangères, Nando Bodha avait expliqué que «le royaume d'Arabie saoudite a accepté de faire un don de 6 millions de dollars à Maurice pour la réfection des mosquées » suite aux négociations entre Showkutally Soodhun et les autorités saoudiennes. Par la suite, le 6 avril 2021, Alan Ganoo, ayant endossé la veste de ministre des Affaires étrangères après la démission de Bodha, avait, lui aussi, parlé de la même somme dans une réponse parlementaire.

Le même montant avait été évoqué dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères du 16 septembre dernier. D'où vient le chiffre, si comme l'a affirmé l'ambassadeur saoudien aux membres de Linion Moris, le montant n'a pas été défini ?

Qui détient l'accord ?

Lors de la conférence de presse du MSM au Sun Trust le 23 août dernier, le ministre Soodesh Callichurn est revenu sur la chronologie des événements pour expliquer le retard dans le déboursement de l'argent. Il avait avancé que le solicitor general avait dû intervenir car l'Arabie saoudite avait proposé un amendement à l'article 3 de l'accord qui devait être signé entre les deux gouvernements sur le don en question. Ce n'est que le 4 juillet que l'accord final a été envoyé aux autorités saoudiennes, a précisé le ministre Callichurn.

Mais, face à la presse mardi, après sa rencontre avec l'ambassadeur Fayez Meshel Altemyat, Nando Bodha a affirmé que les autorités saoudiennes avaient confirmé que les modalités de l'accord étaient en préparation et que le document y relatif avait été soumis aux autorités mauriciennes pour être examiné.

Dev Sunnasy lui, a renchéri en disant que «pena mem lakor» entre les deux pays. Concernant cet accord sur lequel décidément personne ne semble être d'accord, lorsque Nando Bodha était aux Affaires étrangères, il avait expliqué qu'à cette époque, le memorandum of understanding (MoU), n'avait pas encore été signé, mais que le gouvernement avait l'intention de créer une fondation auprès de l'Islamic Cultural Centre afin de garantir la bonne utilisation des fonds. Il était question que les fonds soient reversés à une entité gouvernementale avant d'être remis aux mosquées.

Lorsqu'Alan Ganoo répondait à la question parlementaire un an plus tard sur le même sujet, il avait dit qu'une ébauche du MoU avait déjà été soumis aux autorités saoudiennes, mais que rien n'avait été finalisé. Cependant, après la rencontre de cette semaine, Bodha a été catégorique. Les modalités de déboursement n'ont pas été finalisées.

Pour rappel, cet accord a fait l'objet de plusieurs controverses, surtout lorsque le maulana Khodadin a révélé un document où le mot «mosquées» avait été remplacé par «lieux de culte», surtout que, selon l'une des versions de l'ébauche de l'accord, il était question que cet argent ne serve qu'à la réfection des mosquées. Toujours est-il que l'ambassadeur de l'Arabie saoudite a confirmé aux membres de Linion Moris que l'accord sera signé publiquement, dans un souci de transparence...