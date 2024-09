Ile Maurice: Quand Alan Ganoo met la charrue avant les boeufs (ou les coqs)

Ce n'est pas le leader du MSM Pravind Jugnauth, ni celui du PMSD Xavier-Luc Duval, qui a annoncé officiellement l'alliance entre le parti du coq et celui du soleil... Ce n'est pas non plus lors d'une conférence de presse spéciale et commune, ni lors d'un grand meeting national que la bombe a été lancée. Ni dans un lieu prestigieux, ni à l'occasion d'un anniversaire commémoratif, comme celui de la mort de sir Gaëtan Duval...

Il n'y avait pas de feux d'arti- fice dans le ciel pour accompagner la «révélation» d'Alan Ganoo... Qui, en passant, comme si de rien n'était, lors d'un meeting régional nocturne du Muvman patriot morisien (MPM) à Bambous vendredi soir, a eu l'insigne honneur de le faire. Face à quelques membres de son parti et pratiquement en l'absence de journalistes...

Les questions fusent depuis : est-ce qu'il a été convenu entre tous les leaders des partis du gouvernement que ce soit Alan Ganoo qui annonce ce mariage avec le PMSD ? Union que l'on a tenté maladroitement de cacher jusqu'ici ? Si oui, pourquoi le choix s'est-il porté sur Alan Ganoo dont le parti, le MPM - et la protégée, Tania Diolle - ont le plus à perdre de cette alliance avec les Bleus ? Rappelons que Diolle a fait de la résistance en apprenant que Xavier-Luc Duval lui prendra son ticket au no 18 (Belle-Rose-Quatre-Bornes).

Si certains parlent d'une tactique réfléchie d'un Alan Ganoo en colère après la façon dont lui et ses acolytes ont été traités, d'autres pensent qu'il s'agit en fait d'un lapsus qui n'était pas prévu. Même Tania Diolle et d'autres militants du MPM, qui étaient assis derrière Ganoo sur l'estrade lorsque ce dernier a parlé de l'alliance avec le PMSD ont manifesté leur surprise et même leur amusement. Parwez Nunnoo a même éclaté de rire, même s'il semblait y avoir de la crispation dans l'air.

Mais alors, si cette annonce avant l'heure n'était pas prévue, d'autres questions surgissent: Ganoo s'est-il lâché vendredi soir surtout lorsqu'il a insisté pour dire que c'est le Premier ministre qui décide de qui sera candidat? Voulaitil faire comprendre que lui, Alan Ganoo, n'est pas d'accord avec le ticket accordé à Duval et qu'il ne voit pas d'un bon oeil l'arrivée du PMSD au sein de l'alliance gouvernementale? Car, font remarquer des observateurs, s'il s'agissait d'un simple lapsus, «pourquoi Ganoo a-t-il pris le soin de répéter que le PMSD a rejoint le gouvernement?»

Il est vrai que Ganoo a aussi répété que cette annonce sera faite dans quelques jours, ce qui n'est pas anodin. Tout en détaillant l'annonce luimême! Cependant, à voir son langage corporel vendredi après son discours, lorsque les autres membres du MPM lui parlaient sans doute pour lui dire qu'il avait commis une gaffe, Ganoo semblait un peu perdu.

Alors Ganoo, innocent ou coupable ? Il est le seul à savoir. Il faudra également attendre les réactions du PM et des autres ministres. Quant à Xavier-Luc Duval, il n'a pas répondu à nos sollicitations hier.

Tania Diolle au no 14 : «tout cet argent et toutes ces ressources dépensés pour Xavier Duval...»

Elle se sera battue jusqu'au bout. Tania Diolle ne voulait pas délaisser la circonscription no 18 (Belle-Rose-Quatre-Bornes) où elle a travaillé d'arrache-pied au cours des cinq dernières années, pour ensuite recommencer de zéro dans la circonscription no 14 où elle sera maintenant candidate. Et elle n'aura qu'un ou deux mois pour faire du porte-à-porte et sillonner cette immense circonscription qu'est Savanne-Rivière-Noire.

Selon une source au gouvernement, le MPM n'approuvait et n'approuve toujours pas que Tania Diolle cède sa place à Xavier-Luc Duval qui, dit-on, aura passé plus de quatre ans à critiquer le gouvernement, y compris Alan Ganoo, le leader et mentor de Tania Diolle. On accuse même le leader des Bleus de s'être placé en embuscade pendant plusieurs mois, laissant le soin à Tania Diolle de labourer le terrain au no 18 pour lui.

Cela, alors qu'il savait, et Lakwizinn aussi, que c'est lui qui aurait l'investiture dans cette circonscription. «Tout cet argent et toutes ces ressources dépensés pour Xavier Duval...» soupire un agent de Tania Diolle.

Under pressure

Pourquoi Diolle a-t-elle accepté finalement d'abandonner le no 18 pour le no 14 ? Selon des informations provenant de sources sûres, il y a eu des pressions. Quels genres ? Sur qui ? On ne veut pas nous donner plus de détails pour le moment. Ce qui est certain, c'est que Lakwizinn a tout fait pour que le nouveau «chouchou Duval obtienne tout ce qu'il demande», ironise notre source. C'est dans cette même optique que des candidats des petits partis alliés au MSM mais également au sein du parti lui-même seront évincés de leur circonscription pour faire place à des candidats bleus.

On ne sait pas si Lakwizinn s'appuie sur des sondages pour favoriser ainsi le PMSD au détriment de ses anciens alliés. Ou si le MSM souhaite tout simplement faire peau neuve après l'usure du pouvoir et les casseroles que traînent certains, comme l'estimait l'historien Jocelyn Chan Low il y a quelques jours dans nos colonnes. Quant à Tania Diolle, elle sera certes épaulée par Alan Ganoo au no 14. Toutefois, nous fait-on remarquer, elle démarre avec plusieurs longueurs de retard face à ses adversaires. Alors que Xavier-Luc Duval, lui, part avec une avance au no 18, Tania Diolle ayant tout fait pour garder les sympathisants MSM mobilisés...