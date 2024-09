Ile Maurice: «Enn lespwar pou bann gran ek enn linspirasyon pou bann tipti»

Ils sont 22 travailleurs sociaux à avoir décroché leur certificat de pratique lors d'une cérémonie qui s'est tenue à l'auditorium Octave Wiehe à Réduit, le mercredi 18 septembre, en présence de leurs proches, du professeur et vice-chancelier Sanjeev Kumar Sobhee et des doyens de l'université de Maurice (UoM) et du vice-président de la République Eddy Boissézon, entre autres. À l'initiative de la National Social Inclusion Foundation (NSIF) en collaboration avec la Faculté des Sciences sociales et humaines de l'UoM, l'événement a également été marqué par la présence du chairman de la NSIF, Medavy Pillay Munien.

Parmi les étudiants récompensés : Jasmine Toulouse, qu'on ne présente plus. « Li zame tro tar pou fer kitsoz. Nou touzour aprann ek kan ou get mwa ek mo bann kamarad de klas prezan la zordi, se enn lespwar pou bann gran ek enn linspirasyon pou bann tipti. » Pour cette habitante de l'Ouest, politicienne et artiste également connue pour son engagement indéfectible envers le social, il s'agit de l'aboutissement d'une initiative de la NSIF qu'elle a particulièrement tenu à saluer.

«Mo mari kontan ki la NSIF finn prend an konsiderasyon metiesocial worker.»

Selon Jasmine Toulouse, à Maurice, les travailleurs sociaux jouent un rôle vraiment important dans la vie des personnes considérées comme étant les plus vulnérables au sein de la société. Leur soutien, dit-elle, s'étend à toute la communauté afin d'accompagner ceux dans le besoin pour les aider à avancer et à franchir des étapes pour qu'ils soient autonomes et puissent affronter «lavi difisil».

C'est pourquoi elle dit souhaiter que l'on continue à accompagner les travailleurs sociaux qui oeuvrent sur le terrain et que l'on continue à professionnaliser ce métier. «Ce certificat est une reconnaissance du travail que nous accomplissons au quotidien.»

«Let social change begin.» C'est ce qu'a affirmé le vice-chancelier de l'université qui est, pour sa part, revenu sur tout cet aspect humain qui englobe ce milieu, avant de féliciter les étudiants pour leur «noble» choix de carrière. Le professeur Sanjeev Sobhee a également mis l'accent sur le partenariat conclu entre l'université de Maurice et la NSIF en 2019 et qui s'est concrétisé en 2023 avec ce premier batch d'étudiants. Le but, a-t-il souligné, est justement de professionnaliser, dans une vision conjointe, le métier de travailleur social pour continuer à promouvoir, avant tout, le bienêtre de la communauté.