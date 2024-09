Afrique: Un logiciel pour optimiser la gestion des centres de santé

LOME — L'entrepreneur togolais Hector Ablam Kabu Occansey a développé un outil numérique qui permet de répondre « efficacement » aux problèmes liés à la gestion des centres de santé.

L'innovation, dénommée Clinicaa, est un logiciel de gestion intégrée du type Enterprise Resource Planning (ERP), qui combine en son sein plusieurs modules éclatés en sept petits logiciels qui sont en intercommunication pour assurer la digitalisation de tout le parcours d'un patient admis dans un centre de santé.

A en croire Hector Ablam Kabu, la conception de Clinicaa est le fruit d'une expérience personnelle. Il affirme en effet avoir identifié, alors qu'il était chargé de la gestion d'un centre de santé à Lomé, un problème qu'il a voulu résoudre.

"Les patients passent trop de temps dans les centres de santé quand ils arrivent. Je me suis rendu compte que c'est parce que le processus de prise en charge des patients n'est pas dématérialisé, et c'est l'un des problèmes spécifiques et communs aux centres de santé que vient résoudre Clinicaa"Hector Ablam Kabu, concepteur de Clinicaa

« J'ai remarqué que les patients passent trop de temps dans les centres de santé quand ils arrivent. Alors, en essayant de comprendre ce qui expliquait cette lenteur dans la prise en charge, je me suis rendu compte que c'est parce que le processus de prise en charge des patients n'est pas dématérialisé, et c'est l'un des problèmes spécifiques et communs aux centres de santé que vient résoudre Clinicaa », raconte-t-il.

%

Au-delà de la digitalisation du parcours du patient, le logiciel permet d'optimiser la gestion des centres de santé. « Le problème qu'on a voulu résoudre, c'est la transparence dans la gestion de nos centres de santé. A savoir mettre la lumière sur toutes les transactions financières et faire en sorte qu'on ait une traçabilité accrue des éléments de gestion du centre de santé », déclare l'innovateur.

Clinicaa offre aussi la possibilité, poursuit-il, de mettre fin à « une vieille pratique de pharmacie parallèle par laquelle des agents de santé vendent de manière informelle des produits pharmaceutiques souvent de moindre qualité et mal conservés à certains patients et à prix réduit, ceci aux risques d'aggraver la santé de ces derniers et de mettre à mal la rentabilité des hôpitaux ».

Rapidité dans la prise en charge

Les responsables des centres de santé qui ont fait l'acquisition de Clinicaa sont unanimes : le logiciel contribue à améliorer la gestion de leur structure.

Le centre hospitalier préfectoral de Tabligbo, une localité située à environ 119 km au sud-est de Lomé, est le premier centre de santé public à utiliser ce logiciel. Son directeur, Assih Mandjareou, affirme qu'avant l'acquisition de ce logiciel, « il y avait vraiment un problème de suivi et de contrôle de la gestion des ressources, de coordination et de synchronisation des activités au sein du centre de santé ».

« Mais depuis que nous avons Clinicaa, le problème lié à la coordination et à la synchronisation des activités est résolu ou est en train d'être résolu », soutient-il.

« Nous faisons désormais très rapidement la triangulation entre ce que nous voyons comme prestations au niveau de la caisse, de la pharmacie, et ça permet de déceler rapidement les problèmes et de les résoudre. Pour la gestion des ruptures de médicaments et de consommables, pour le moment, nous voyons aussi que le problème est en train d'être résolu », ajoute-t-il.

Pour Eugène Kolani-Sambiani, médecin du travail et responsable de l'unité médicale SAMB, Clinicaa offre une capacité dynamique et mouvante permettant des modifications aisées et adaptées aux besoins spécifiques de la médecine du travail et même financiers par rapport aux exigences ou aux spécificités des sociétés d'assurance-maladie.

« L'autre atout, c'est le gain énorme qu'on réalise dans les consommables bureautiques que nous n'avons plus forcément besoin d'acheter », témoigne cette source interrogée par SciDev.net.

Le logiciel permet aussi aux patients de limiter les déplacements entre les différents services et ainsi de réduire la lenteur généralement observée dans la prise en charge.

« Mon premier contact avec Clinicaa s'est fait il y a environ deux ans à l'occasion d'une consultation au CMS Schilo. J'ai été agréablement surpris de constater la rapidité avec laquelle j'ai été pris en charge. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'était l'absence de documents dans tout le processus, depuis l'accueil jusqu'à ma présentation devant le médecin », rapporte Abdul Razak Osseni.

Avec ou sans connexion

Le logiciel est accessible sur ordinateur ou tablette, avec ou sans connexion Internet, selon l'option qu'aurait choisie le centre de santé.

Pour permettre à tout type de centre de santé de l'acquérir, le concepteur offre deux options tarifiares. Les hôpitaux ayant des moyens peuvent débourser la somme de 5,5 millions de francs CFA pour l'achat du logiciel, donnant droit à une licence à vie.

« Derrière, on a un contrat de maintenance non obligatoire qu'on propose avec un forfait annuel de 600 000 francs CFA (environ 1 000 dollars). Le centre de santé peut aussi choisir de payer à chaque fois que nous intervenons soit pour une mise à jour, soit pour résoudre un problème », précise le concepteur du logiciel.

La deuxième option, la plus courue jusque-là, est celle d'un abonnement d'utilisation moyennant un montant de 500 000 francs en fonction d'un certain nombre de conditions.

Ghanimi Rajae, médecin spécialiste en médecine du travail au service de sécurité sociale au Maroc, a eu l'occasion de tester Clinicaa dans un cadre pédagogique de recherche, et le recommande aux centres de santé qui ambitionnent d'améliorer leurs performances.

« Au-delà de la gestion digitalisée, j'ai eu une appréciation positive par rapport au volet de la médecine du travail que propose Clinicaa, et qui permet une gestion facile des travailleurs et des sociétés d'évaluation des risques professionnels, les visites en poste, la programmation du suivi des visites médicales, et facilite tout le travail du médecin du travail. Je le recommande vivement pour tous les médecins qui veulent vraiment organiser leur cadre de travail », dit-il.

Clinicaa est à ce jour opérationnel dans plusieurs pays d'Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal, au Burkina Faso et au Maroc. L'ambition d'Hector Ablam Kabu Occansey est de faire de Clinicaa la solution numérique de référence dans la gestion des centres de santé.