Ile Maurice: Ticketbox.mu a un ticket auprès du public

La plateforme de réservation Ticketbox.mu a célébré son cinquième anniversaire la semaine dernière, marquant un jalon significatif dans son parcours. Ajay Deora, CEO de la plateforme, exprime sa fierté quant au chemin parcouru depuis ses débuts. « C'est une grande fierté pour moi et mon équipe. Nous avons travaillé dur pour en arriver là, et je remercie tous nos clients qui nous ont fait confiance dès le départ.» Ces cinq dernières années ont été marquées par une expansion continue, avec un accent particulier sur l'innovation technologique.

Qu'est-ce qui lui a donné l'idée de créer Ticketbox.mu ? Ajay Deora est d'avis qu'il manquait d'options fiables pour les services de billetterie à Maurice. «Il y a cinq ans, des organisateurs d'événements ne savaient pas toujours vers qui se tourner pour leurs besoins en billetterie. C'est de là qu'est née l'idée : offrir une solution complète et technologique. Aujourd'hui, Ticketbox.mu est à la pointe de la technologie dans le domaine de la réservation et de la billetterie. »

(Ajay Deora, CEO de Ticketbox.mu.)

Ticketbox.mu ne s'est pas limité aux événements. La plateforme propose désormais des services de réservation pour les hôtels, des forfaits spa, et bien plus encore, évoluant constamment pour répondre aux besoins du marché mauricien. La pandémie de Covid-19 a posé des défis importants, mais a aussi offert à la plateforme l'opportunité de s'adapter et d'innover. Le CEO explique que l'entreprise a diversifié ses offres avec des cartes-cadeaux valables pour diverses occasions, comme les anniversaires ou les lunes de miel. « Nous avons également élargi notre catalogue, qui compte aujourd'hui près de 500 produits. »

%

Dans un marché compétitif, Ajay Deora estime que l'innovation est la clé du succès. «Ticketbox.mu est la seule plateforme à Maurice à utiliser une technologie avancée pour améliorer constamment nos services. Nous cherchons toujours à proposer de récents produits innovants qui répondent aux attentes des Mauriciens. » Grâce à cette approche, Ticketbox.mu s'est imposé comme une référence dans le secteur.

L'un des plus grands défis pour Ticketbox.mu a été de gagner la confiance des clients, surtout au début. « Le facteur de confiance était crucial. Petit à petit, avec notre service convivial et accessible, nous avons réussi à bâtir une solide relation avec nos utilisateurs. » Ajay Deora attribue une grande partie du succès de la plateforme à son équipe soudée, qui travaille sans relâche pour offrir une expérience digne de ce nom aux utilisateurs, en particulier dans l'organisation d'événements de grande envergure.

En regardant vers l'avenir, Ticketbox.mu à de grands projets. « Nous allons bientôt lancer un programme de récompenses où les clients pourront accumuler des points à chaque achat et les utiliser pour obtenir des réductions. De plus, nous nous diversifions et envisageons d'étendre nos services à d'autres pays. » La plateforme a également joué un rôle clé dans l'organisation de concerts Bollywood à Maurice, attirant des artistes de renommée mondiale tels que Shaan, Shreya Ghoshal et Sonu Nigam.

Le prochain concert d'Adnan Sami, prévu pour le 28 septembre, est particulièrement attendu. Selon Ankush Sungkur, Content & Sourcing Manager de Ticketbox.mu, la plateforme a contribué à la croissance du divertissement local. « Nos concerts attirent non seulement des Mauriciens, mais aussi des spectateurs venant d'Afrique du Sud, de La Réunion, et même d'Inde et d'Angleterre. »

Reshma Gowreesunkur, Customer Service Manager, souligne pour sa part que la culture d'entreprise joue un rôle essentiel dans la réussite de Ticketbox.mu. « Nous avons une atmosphère conviviale et une équipe très soudée. Nous travaillons ensemble et avec passion pour offrir le meilleur à nos clients. »