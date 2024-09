Maroc: Coupe du trône de nage avec palmes en eau libre - Le club de l'ASAMIN remporte le titre

El Jadida — Le club Amal Inzegane de natation (ASAMIN) a remporté la coupe du trône 2023-2024 à l'issue des compétitions de nage avec palmes en eau libre organisées samedi à El Jadida par la Fédération Royale Marocaine de Plongée et d'Activités Subaquatiques (FRMPAS).

Le club s'est imposé avec un score de 723 points, 245 points pour les nageuses et 478 points pour les nageurs, suivi par l'association de plongée d'El Jadida avec un total de 529 points, 360 points pour les nageuses et 169 pour les nageurs et du Raja de Casablanca qui a totalisé 483 points, 347 points et 136 points.

Dans la catégorie féminine - individuel, la nageuse Aïcha El Bekkali du Raja de Casablanca s'est imposée devant Hajar Moubal de l'ASAMIN et en troisième position Soufia Garnoussi du Raja de Casablanca.

Pour la catégorie masculine - individuel, Yahya El Azzaoui (Raja de Casablanca) a décroché la première place suivi par Anas Amjoud de l'ASAMIN et de Tajeddine Larhlimi du club de l'association nationale de plongée de Casablanca.

Dans une déclaration à la MAP, le président du comité technique de la FRMPAS, Hamza Timoyass a relevé qu'il n'existe pas une grande différence entre les performances réalisées par les nageurs et les nageuses en lice, au total 120 représentant des clubs affiliés à la fédération et basés à Casablanca, Kénitra, Safi, Agadir, Inzegane, El Jadida, Marrakech et Tétouan.