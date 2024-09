Afrique: Tout ce qu'il faut savoir sur la Supercoupe de la CAF TotalEnergies 2024

Il ne reste plus que quelques jours avant le début de la Supercoupe de la CAF TotalEnergies. Cet événement est d'une grande importance pour les clubs de football, puisqu'il met en compétition le champion de la Ligue des Champions d'Afrique CAF TotalEnergies et le vainqueur de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies.

Pour l'édition 2024, nous assisterons à un affrontement entièrement égyptien : Al Ahly, champion de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies, se mesurera au Zamalek, détenteur de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies, ce vendredi 27 septembre à Riyad, en Arabie Saoudite.

En Supercoupe, Al Ahly a réussi à s'imposer huit fois, un record, alors que le Zamalek a remporté ce titre à quatre reprises, le premier en 1994 contre Al Ahly en finale.

Al Ahly souhaite prolonger son règne en Supercoupe en visant un neuvième titre, tout en continuant à battre des records, tandis que Zamalek aspire à décrocher son cinquième titre afin de rester au contact d'Al Ahly.

Le palmarès d'Al Ahly en Supercoupe de la CAF TotalEnergies

Vainqueur : 2002, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2020 et 2021

Finaliste : 1994, 2015, 2023

Le palmarès du Zamalek en Supercoupe de la CAF TotalEnergies

Vainqueur : 1994, 1997, 2003 et 2020.

Finaliste : 2001

Al Ahly est en tête du classement des équipes ayant gagné le plus de Supercoupes de la CAF TotalEnergies, dépassant son concurrent Zamalek, qui a 4 titres, ainsi que les Congolais du TP Mazembe, qui ont été sacrés à trois reprises.

La nouvelle identité visuelle

La Supercoupe de la CAF TotalEnergies sera dévoilée au public avec une nouvelle identité visuelle lors de l'édition 2024. Cette démarche a pour but de renforcer l'attractivité mondiale du football africain, attestant de l'engagement indéfectible de la Confédération africaine de football (CAF) à améliorer l'image de ses compétitions. La nouvelle identité s'inspire directement du trophée officiel et ce lancement visuel contribuera à accroître l'excitation avant le match entre Al Ahly et Zamalek durant la saison Riyad 2024, en phase avec le succès remarquable de cette saison, marquée par de nombreux événements sportifs de grande envergure, suscitant un réel intérêt à l'échelle internationale.

Kingdom Arena

La Kingdom Arena, est un stade de football situé à Riyad, en Arabie saoudite. Il a une capacité d'accueil de 30 000 personnes pour les matchs de football et est équipé d'un toit rétractable. En septembre 2023, la Kingdom Holding Company a acquis les droits de gestion pour utiliser le stade comme domicile de l'équipe d'Al Hilal.

La Kingdom Arena a été érigée en seulement 180 jours et a une capacité d'accueil de 30 000 spectateurs, incluant 20 loges haut de gamme. Elle dispose d'un toit rétractable et d'un écran vidéo suspendu à quatre faces au-dessus de la zone centrale.

Le tout premier match de football joué dans le stade a eu lieu le 29 janvier 2024. C'était une rencontre amicale entre Al Hilal et l'Inter Miami, qui s'est conclue par une victoire d'Al Hilal sur le score de 4-3.

Le 8 février 2024, Kingdom Arena a été honoré de deux records mondiaux Guinness : le record du plus grand stade de football couvert et celui de la plus grande capacité d'accueil pour un stade couvert.

La Kingdom Arena a servi de scène pour les premiers pas de Francis Ngannou en tant que boxeur professionnel. Le Camerounais y a disputé ses deux combats contre Tyson Fury et Anthony Joshua.

L'affiche de l'édition 2024 de la Supercoupe de la CAF TotalEnergies

À propos d'Al Ahly

Le club Al Ahly égyptien est l'un des clubs égyptiens et africains les plus célèbres, prestigieux et réussis. Il évolue dans la Ligue égyptienne de football. Fondé le 24 avril 1907, il est, avec le club Zamalek, l'un des deux clubs ayant participé à toutes les saisons de la Ligue égyptienne depuis la saison 1948-1949 sans interruption, n'ayant jamais été relégué en deuxième division.

Le club Al Ahly est surnommé "le club du siècle" et détient des records dans de nombreuses compétitions nationales et continentales, ce qui en fait le club le plus titré en Égypte et en Afrique en termes de nombre de trophées, tels que la Ligue égyptienne (44 titres), la Coupe d'Égypte (39 titres), la Supercoupe d'Égypte (14 titres), la Ligue des champions d'Afrique Total Energies (12 titres), la Supercoupe d'Afrique Total Energies (8 titres) et la Coupe de la Confédération africaine de football Total Energies (1 titre), ainsi que d'autres trophées.

Le club Al Ahly possède une très grande base de supporters en Égypte, mais aussi en Afrique et dans d'autres pays arabes. Il dispose de grandes installations à la capitale égyptienne, Le Caire, et a vu passer parmi ses rangs les plus grandes stars du football égyptien. De nombreux joueurs de l'équipe nationale égyptienne ont souvent fait partie de ses effectifs.

Le club Al Ahly est le détenteur du record du nombre de titres de la Supercoupe d'Afrique, Total Energies, avec un total de 8 titres, et a également été finaliste de la saison précédente 2023-2024, qu'il a perdue contre le club CR Belouizdad sur le score de 1-0.

Titres

Ligue égyptienne : 44 titres

Coupe d'Égypte : 39 titres

Coupe du Sultan Hussein : 7 titres

Ligue du Caire : 16 titres

Supercoupe d'Égypte : 14 titres

Ligue des Champions CAF TotalEnergies : 12 titres

Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies : 1 titre

Supercoupe de la CAF TotalEnergies : 8 titres

Coupe afro-asiatique : 1 titre

Coupe d'Afrique des clubs champions : 4 titres

À propos du Zamalek

Fondé le 5 janvier 1911, le club Zamalek est l'un des clubs les plus renommés d'Égypte et d'Afrique, et figure parmi les deux principaux clubs de la capitale du pays, Le Caire. Zamalek a accumulé un grand nombre de titres nationaux et internationaux, tels que 14 championnats de la Ligue égyptienne, 28 victoires en Coupe d'Égypte, 5 en Ligue des champions d'Afrique Total Energies, 2 en Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies, et 4 en Supercoupe de la CAF TotalEnergies, ainsi que d'autres récompenses.

Le club Zamalek bénéficie d'un large éventail de supporters, tant en Égypte qu'à l'international. Il figure aussi parmi les clubs égyptiens les plus influents en matière de formation de joueurs pour l'équipe nationale, ayant accueilli de nombreux talents égyptiens et africains.

Depuis la saison 1948-1949, le club Zamalek a été présent dans toutes les éditions de la Ligue égyptienne, restant en compétition sans interruptions, aux côtés d'Al Ahly.

Le Zamalek est le deuxième club en termes de nombre de titres de la Supercoupe de la CAF TotalEnergies, avec un total de 4 titres, après Al Ahly.

Titres

Ligue égyptienne : 14 titres

Coupe d'Égypte : 28 titres

Coupe du Sultan Hussein : 2 titres

Ligue du Caire : 14 titres

Supercoupe d'Égypte : 4 titres

Ligue des Champions CAF TotalEnergies : 5 titres

Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies : 2 titres

Supercoupe de la CAF TotalEnergies : 4 titres

Coupe afro-asiatique : 2 titres

Coupe d'Afrique des clubs champions : 1 titre

Les affiches de la Supercoupe de la CAF TotalEnergies

Année Équipe 1 Score Équipe 2 1993 Africa Sports (CIV) 2-2(5 tab 3) Wydad SC (MAR) 1994 Zamalek (EGY) 1-0 Al Ahly (EGY) 1995 ES Tunis 3-0 DC Motema Pembe (RDC) 1996 Orlando Pirates (AFS) 1-0 JS Kabylie (ALG) 1997 Zamalek (EGY) 0-0(4 tab 2 ) Al Moqaouloun (EGY) 1998 ES Sahel (TUN) 2-2(4 tab 2) Raja Casablanca (MAR) 1999 ASEC Mimosas 3-1 a.p ES Tunis (TUN) 2000 Raja Casablanca (MAR) 2-0 Africa Sport (CIV) 2001 Hearts of Oak (GHA) 2-0 Zamalek (EGY) 2002 Al Ahly (EGY) 4-1 Kaizer Chiefs (AFS) 2003 Zamalek (EGY) 3-1 Wydad Casablanca (MAR) 2004 Enyimba (NGA) 1-0 ES Sahel (TUN) 2005 Enyimba (NGA) 2-0 Hearts of Oak (GHA) 2006 Al Ahly (EGY) 0-0(4 tab 2) AS Far (MAR) 2007 Al Ahly (EGY) 0-0(5 tab 4) ES Sahel (TUN) 2008 ES Sahel (TUN) 2-1 CS Sfaxien (TUN) 2009 Al Ahly (EGY) 2-1 CS Sfaxien (TUN) 2010 TP Mazembe (RDC) 2-0 Stade Malien (MAL) 2011 TP Mazembe (RDC) 0-0(9 tab 8) Fath US (MAR) 2012 Maghreb AS (MAR) 1-1(4 tab 3) ES Tunis (TUN) 2013 Al Ahly (EGY) 2-1 AC Léopards (CON) 2014 Al Ahly (EGY) 3-2 CS Sfaxien (TUN) 2015 ES Sétif (ALG) 1-1(6-5) Al Ahly (EGY) 2016 TP Mazembe (RDC) 2-1 ES Sahel (TUN) 2017 Mamelodi Sundowns (AFS) 1-0 TP Mazembe (RDC) 2018 Wydad Casablanca (MAR) 1-0 TP Mazembe (RDC) 2019 Raja Casablanca (MAR) 2-1 ES Tunis (TUN) 2020 Zamalek (EGY) 3-1 ES Tunis (TUN) 2021 (mai) Al Ahly (EGY) 2-0 RS Berkane (MAR) 2021 (décembre) Al Ahly (EGY) 1-1 (6 tab 5) Raja Casablanca (MAR) 2022 RS Berkane (MAR) 2-0 Wydad Casablanca (MAR) 2023 USM Alger (ALG) 1-0 Al Ahly (EGY)

Les vainqueurs de la Supercoupe de la CAF TotalEnergies