Tunisie: 130 Casques bleus tunisiens décorés de la médaille de l'ONU (Ministère de la Défense)

Tunis — Cent trente (130) Casques bleus tunisiens dont 7 femmes, ont été décorés de la médaille des Nations Unies en reconnaissance de leurs efforts déployés dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée de l'ONU pour la stabilité et la paix en République centrafricaine (MINUSCA).

Ces militaires font partie de la 6e rotation de l'unité d'hélicoptère armée de l'aviation et de l'équipe des forces spéciales tunisiennes, déployées depuis avril et juin 2024 pour soutenir le retour de la paix en République centrafricaine.

Présidant, jeudi dernier, la cérémonie de remise des médailles de l'ONU, la cheffe de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, a salué l'engagement exceptionnel des forces tunisiennes, en particulier l'unité d'hélicoptère armée, et leur contribution à la sécurité des populations dans "un environnement opérationnel difficile, marqué par un manque de connectivité routière et fluviale"."Opérant dans des conditions difficiles, la mission de l'unité d'hélicoptère de l'aviation tunisienne a joué un rôle important, notamment en matière de protection des civils et d'extension de l'autorité de centrafricain sur l'ensemble du territoire national" a-t-elle ajouté.

Lors de cette cérémonie, la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine et Cheffe de la MINUSCA était accompagnée de plusieurs hauts responsables, dont le Commandant de la force de la MINUSCA, et de nombre de responsables onusiens et locaux.

%

Les responsables onusiens ont, à cette occasion, félicité les forces de l'armée tunisienne décorées de la médaille de l'ONU après 144 jours d'intervention et "qui ont fait preuve d'un haut niveau de compétence pour faire réussir cette mission à travers plusieurs opérations telles que l'accompagnement, le transport des personnes et le réapprovisionnement, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué publié dimanche.

Par ailleurs, le ministère de la Défense a souligné que la remise de cette médaille est considérée comme une reconnaissance par les instances onusiennes aux efforts déployés par les forces armées tunisiennes et leur engagement à mener à bien cette mission. L'unité d'aviation tunisienne a été déployée à Bangui pour soutenir les efforts de rétablissement de la paix en République centrafricaine.

L'unité d'aviation tunisienne, commandée par la Colonelle Sameh Razouan, seule femme à la tête d'une unité, a été déployée à Bangui pour soutenir les efforts de rétablissement de la paix en République centrafricaine. S'adressant à ses frères et soeurs d'armes, la Colonelle Razouan les a félicités pour le travail accompli durant leurs 144 jours en RCA, en soulignant : "Le sacrifice que cela a impliqué est reconnu par cette médaille.", lit-on sur le site de la MINUSCA.

Opérant dans des conditions parmi les plus exigeantes, l'unité a démontré un haut niveau de compétence. Pour mener à bien sa mission, elle a déployé à plusieurs reprises deux hélicoptères pour des missions variées, telles que le réapprovisionnement, l'escorte, la reconnaissance et le transport de personnel.