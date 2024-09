Burkina Faso: Financement des Chaines de valeurs agricoles - Agri Finance Forum à la recherche de solutions adaptées

ACTION STAFFING GROUP a organisé la 3e édition de Agri Finance Forum (AFF), sous le thème : « Quels Financements pour une Transformation Locale Inclusive et Durable ?», les 20 et 21 septembre 2024, à Abidjan, en Côte-D'Ivoire, sous le parrainage de la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) et la Présidence de son Président, Dr Sidi Ould Tah.

Spécialisé dans l'accompagnement des secteurs privé et public africains, ACTION STAFFING GROUP est engagé à contribuer à faire connaitre les opportunités de financements innovants aux acteurs des chaines des valeurs agricoles. Dans cet objectif, il a organisé la 3e édition d'Agri Finance Forum (AFF), sous le thème : « Quels Financements pour une Transformation Locale Inclusive et Durable ?», les 20 et 21 septembre 2024, à Abidjan, en Côte-D'Ivoire. Cette année, l'évènement est placé sous le parrainage de la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) et sous la Présidence de son Président, Dr Sidi Ould Tah.

Autour de cette thématique centrale, les participants ont eu droit à des panels sur, entre autres, les sources de financements, la structuration des projets, l'identification des bailleurs de fonds, les financements de la BADEA. Selon le commissaire général de Agri Finance Forum, Dr Ahmed Ismaël Abdallah Yaméogo, le développement économique local est le facteur le plus déterminant pour améliorer la qualité de la croissance économique en Afrique, tant sur le plan de l'inclusion, que celui de la résilience et de la durabilité économique. « C'est pourquoi, nous sommes convaincus qu'il importe de créer les conditions favorables pour mieux accompagner les différents acteurs des chaines de valeurs agricoles », a-t-il indiqué.

%

« Une initiative créatrice de valeurs et de richesses »

Et AFF se veut un cadre pour échanger sur les produits financiers innovants afin de permettre aux acteurs de saisir les opportunités de financements existants ; mais aussi pour formuler des recommandations à l'endroit des décideurs africains, et s'assurer de leurs mises en oeuvre, grâce à un comité de suivi post forum, a-t-il ajouté. Face aux difficultés d'accès du monde agricole aux ressources financières, Dr Yaméogo a appelé la BADEA à prendre la place qui lui revient dans le financement des économies africaines. « Le secteur privé africain souffre pour accéder aux financements, ce qui limite ses actions d'investissements. Il importe que la BADEA prenne sa place aux côtés des acteurs des chaines de valeurs agricoles. Ce qui permettra de mieux aider les économies africaines, grâce à des accompagnements financiers adaptés aux réalités de chaque acteur », a-t-il fait savoir.

Le parrain du 3e AFF, par la voie de son représentant, Mohamed El Aichouni, s'est réjoui de voir la BADEA être associée à cet évènement. « Les chaines de valeurs en général et celles agricoles en particulier constituent un préalable au développement socioéconomique ainsi que pour la sécurité alimentaire de notre continent ; d'où l'importance de ce forum auquel je souhaite plein succès », a-t-il souligné. Et d'ajouter que AFF est en phase avec le 3e pilier de la vision 2030 de la BADEA qui est consacré au développement des chaines de valeurs agricoles en Afrique.

El Aichouni a invité tous les partenaires, le secteur privé, les institutions de financements et les pouvoirs publics à accorder une place importante au secteur agricole, moteur du développement socioéconomique de l'Afrique. Pour sa part, la BADEA, depuis sa création, et conformément à sa mission, a contribué à la construction d'infrastructures essentielles, la création de petites et moyennes entreprises et la formation à l'intégration régionale en Afrique, a poursuivi El Aichouni. Mieux, la stratégie 2030 de la BADEA confirme encore son ambition d'accorder une importance capitale à son partenariat stratégique avec les pays africains.

Partenaire de ce forum, le Président directeur général de la Société africaine d'intermédiation et d'ingénierie financières (SA2IF) spécialisée dans les activités boursières et le conseil financier, Dr Constantin Dabiré, a également salué la tenue du 3e AFF. « Cette initiative contribue à la création de valeurs, de richesses, à la lutte contre le chômage en faisant la promotion des entrepreneurs locaux dans le domaine de l'agriculture à travers la valorisation de tout le processus de la chaine de valeurs », a conclu Dr Dabiré.