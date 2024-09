Cote d'Ivoire: Bounkani - Le ministre-gouverneur Touré Souleymane évalue les avancées des projets de développement dans la région

Dr Touré Souleymane, ministre-gouverneur du Zanzan, a entamé, le 17 septembre 2024, une tournée de plusieurs jours dans la région du Bounkani, afin de suivre de près l'état d'avancement des projets de développement initiés par l'État ivoirien. Cette tournée, qui traduit l'engagement du gouvernement à renforcer les infrastructures et améliorer les conditions de vie des populations locales, a couvert plusieurs sites stratégiques.

La première étape à Nassian a été suivie d'une visite à Bouna le mercredi 18 septembre, incluant des arrêts au camp de réfugiés de Timala, au Centre de Formation Professionnelle pour l'Agriculture, la Pêche et l'Élevage, au Centre Hospitalier Régional (CHR) de Bouna, et enfin au pont de Vonkoro, une infrastructure clé pour les échanges commerciaux avec le Ghana.

Camp de réfugiés de Timala : un symbole d'hospitalité ivoirienne

À 15 kilomètres de Bouna, le camp de réfugiés de Timala représente la solidarité et l'accueil traditionnels de la Côte d'Ivoire. Equipé d'une infirmerie, d'un centre d'écoute psychologique, d'un espace de jeux pour enfants et de salles de classe, ce camp incarne un cadre sécurisé et propice à l'intégration des réfugiés. Lors de sa visite, Dr Touré Souleymane a réaffirmé cet engagement national en soulignant que « l'hospitalité fait partie de notre tradition ».

%

Le ministre-gouverneur a également évoqué une initiative visant à renforcer la sécurité des enfants du village voisin, facilitant leur accès aux infrastructures du camp sans risque d'accidents.

Un centre de formation pour l'autonomie des jeunes

Dr Touré Souleymane s'est ensuite rendu au Centre de Formation Professionnelle pour l'Agriculture, la Pêche et l'Élevage, situé à 6 kilomètres de Bouna. Ce centre, en cours de construction sur une superficie de 20 hectares et financé par la Banque Islamique de Développement, a pour objectif de former les jeunes aux métiers agricoles, vitaux pour l'économie locale.

Malgré quelques retards dus à la défaillance de certaines entreprises, le projet avance, avec notamment l'entreprise SDA/TP qui a déjà réalisé 70 % des travaux sur son lot. Ce centre deviendra un atout majeur pour l'avenir de la jeunesse et l'économie de la région.

Réhabilitation du CHR de Bouna : vers une modernisation des soins

La réhabilitation du Centre Hospitalier Régional de Bouna constitue une autre priorité de cette tournée. Après avoir inspecté les travaux, Dr Touré Souleymane a exprimé sa satisfaction quant à la progression de ce projet, essentiel pour offrir des services de santé modernes aux populations de la région.

Le pont de Vonkoro : une ouverture vers le Ghana

La dernière étape de cette tournée s'est achevée au pont de Vonkoro, une infrastructure stratégique reliant le Bounkani au Ghana. Ce pont, qui traverse la Volta Noire, remplace la traversée en barque autrefois périlleuse et incertaine. Dr Touré Souleymane a salué cette réalisation, qui facilitera les échanges commerciaux et renforcera les liens entre les deux pays.

Une tournée sous le signe du développement

Cette tournée dans le Bounkani reflète la volonté du gouvernement de dynamiser la région, en misant sur des infrastructures de qualité pour un avenir prospère. Le ministre-gouverneur Dr Touré Souleymane, à travers ses visites, incarne cet engagement à accompagner l'émergence du Bounkani comme une région stratégique pour le développement de la Côte d'Ivoire.