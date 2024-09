Tunisie: La Kasbah / Conseil ministériel restreint - Accélérer la réalisation des grands projets publics à caractère stratégique

Le Chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé hier samedi un Conseil ministériel restreint à La Kasbah. Un Conseil consacré à examiner un projet d'arrêté relatif à la fixation des procédures particulières pour la réalisation des grands projets publics à caractère stratégique.

Le Chef du gouvernement a souligné que ce Conseil se tient en application des instructions du Président de la République, Kaïs Saïed, qui incite à revoir tous les textes juridiques et les procédures qui empêchent la réalisation des projets publics et privés, soulignant que les marchés publics constituent une locomotive et un levier stratégique pour le développement économique et social.

Kamel Maddouri a mis l'accent sur la nécessité de déployer tous les efforts pour surmonter les obstacles et difficultés liés au cadre réglementaire des marchés publics de manière à garantir le respect des exigences d'efficacité et de faisabilité et à créer un fort impact sur le tissu économique. Il s'agit aussi d'augmenter les capacités compétitives des entreprises tunisiennes et de renforcer l'attractivité de la destination Tunisie pour les investisseurs. A l'ordre du jour également les dispositions les plus importantes du projet d'arrêté proposé dont celles relatives à l'adoption des procédures et des formules spéciales pour la réalisation des grands projets à caractère stratégique dans les secteurs qui représentent les priorités de développement national, notamment les procédures de direction, de suivi et de réalisation ainsi que les formules de conclusion des contrats les concernant, et celles visant à accélérer le rythme de réalisation des projets bloqués.

Le Chef du gouvernement a indiqué que le projet d'arrêté proposé s'inscrit dans un ensemble de réformes que le gouvernement a initiées, notamment celles liées à l'amélioration du climat des affaires en achevant la simplification des procédures, la fixation des délais de prestation des services dans un cadre juridique précis, la numérisation des procédures, en adoptant l'accompagnement des entreprises par des méthodes électroniques et en révisant le système de passation des marchés publics de manière à répondre aux exigences d'efficacité, de faisabilité et de respect des principes de concurrence, de transparence et d'égalité des chances.

Dans ce contexte, Kamel Maddouri a indiqué que des travaux sont en cours pour parachever la mise en place d'un certain nombre de mesures d'accompagnement et d'un ensemble de procédures pour assister les acteurs des structures publiques dans le cadre de la réalisation des projets.

À l'issue de ces travaux, le Conseil a insisté sur l'importance d'aller de l'avant avec la mise en oeuvre de ces mesures dans les plus brefs délais.