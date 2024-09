Maroc: Essaouira - La chanteuse judéo-marocaine Lala Tamar fascine le public

Essaouira — L'espace emblématique "Dar Souiri" de la Cité des Alizés a été le théâtre, samedi soir, d'une expérience musicale unique et transcendante, le temps d'un concert envoutant signé Lala Tamar, chanteuse de renommée internationale d'origine judéo-marocaine et brésilienne.

Cette soirée musicale, empreinte de grâce et d'émotion, a transporté l'audience dans un univers sonore ensorcelant, où se sont mêlées les influences judéo-marocaines, orientales et flamencas, dans un cadre intimiste sublimé par des harmonies subtiles et des mélodies exotiques.

Accompagnée par le talentueux guitariste judéo-espagnol Ofer Ronen, Lala Tamar a immédiatement subjugué les spectateurs, marocains et étrangers, venus en nombre pour assister à cette expérience musicale immersive, où la magie du duo a créé un moment d'une beauté saisissante et d'une profondeur artistique inoubliable.

Sur scène, élégante avec son Guembri en main, la chanteuse a livré une interprétation envoûtante d'une dizaine de ses compositions originales, parmi lesquelles se distinguent les titres "Noujoum Lil", "A Lala Ya Lalla" et "Mi Niña Lola".

Dans une fusion harmonieuse des langues arabe, hébraïque et portugaise, elle a tissé un canevas sonore et émotionnel d'une grande délicatesse, où chaque mot résonnait avec une profondeur poétique singulière. Le public, émerveillé par la voix mélodieuse de la chanteuse et les accords harmonieux du guitariste, n'a pas manqué d'exprimer son enthousiasme par des applaudissements nourris, savourant chaque instant de ce concert inédit où l'alchimie du duo a su créer une atmosphère de rapprochement entre diverses cultures.

%

Dans une déclaration à la MAP à l'issue du concert, Lala Tamar s'est dite heureuse de se produire sur scène et de rencontrer le public d'Essaouira, soulignant que cette ville, riche de son histoire et de sa diversité culturelle, est pour elle une source d'inspiration inépuisable où chaque performance devient une célébration de l'héritage musical judéo-marocain.

"Ma musique reflète mes racines et mes influences variées, alliant des éléments traditionnels et contemporains pour créer un dialogue authentique entre les cultures", a-t-elle ajouté, soulignant également l'importance de la transmission de ces mélodies et de ces histoires, qu'elle considère comme un moyen de tisser des liens et d'unir les âmes à travers la puissance de l'art.

De son côté, Ofer Ronen a exprimé sa joie de partager la scène avec Lala Tamar et de faire découvrir au public d'Essaouira la richesse de leurs influences musicales, affirmant que l'énergie et l'accueil chaleureux de la ville ont rendu cette soirée particulièrement mémorable et inspirante.

Au cours de la dernière décennie, Lala Tamar s'est produite sur de nombreuses scènes et festivals au Maroc et à l'international, notamment en Amérique, en Europe et en Afrique du Nord, où elle a captivé des publics variés par son talent et sa passion. Avec plusieurs albums à son actif, chacun marquant une étape de son évolution artistique, Lala Tamar continue de puiser dans ses multiples influences pour enrichir un répertoire profondément ancré dans la tradition tout en étant résolument tourné vers l'avenir.