Cote d'Ivoire: Tourisme inclusif - « Sublime Côte d'Ivoire » en fait son cheval de bataille

Le programme « Sublime Côte d'Ivoire » a décidé de mettre un point d'honneur sur le tourisme inclusif afin de permettre aisément aux personnes en situation de handicap de visiter aussi la Côte d'Ivoire.

En tout cas, le directeur du Tourisme Côte d'Ivoire en France, Mme Camara Maïmouna Noemie Fatim, l'a réaffirmé ce jeudi 19 septembre 2024, à Paris, en marge du Salon professionnel du tourisme et des voyages dénommé "Top Resa", qui se tient du 17 au 19 septembre 2024, au parc d'expositions de la Porte de Versailles.

Le tourisme inclusif implique une collaboration entre les parties prenantes. Ce qui permet aux personnes ayant des besoins en termes d'accès (ce qui recouvre les dimensions auditives, cognitives, motrices, visuelles de l'accès et celles liées à la mobilité) de fonctionner de manière autonome, digne et égalitaire par la mise à disposition de produits, services et d'environnements touristiques ayant fait l'objet d'une conception universelle. En d'autres termes, il faut mettre les structures aux normes afin que les malvoyants, malentendants et autres puissent avoir un accès équitable aux infrastructures touristiques.

De nombreux experts estiment que l'accessibilité est un élément central de toute politique responsable et durable. Pour eux, c'est à la fois un impératif du point de vue des droits de l'homme et une occasion exceptionnelle à saisir du point de vue commercial. En clair, le tourisme accessible n'est pas seulement important pour les personnes ayant un handicap ou des besoins particuliers, ça l'est pour chacun d'entre nous.

Tourisme social

L'un des principes fondateurs du tourisme social est de donner accès aux pratiques touristiques au plus grand nombre de personnes pour favoriser la mixité des publics. Ainsi, il va s'agir d'inclure les personnes aujourd'hui éloignées de ces pratiques pour des raisons qui peuvent être multiples : parce qu'elles sont en situation de handicap, ont des difficultés à se mouvoir, ont des enfants en bas âge, des difficultés financières, ou encore des freins culturels ou le manque d'accès à l'information.

Toutes ces personnes ont des besoins spécifiques auxquels les professionnels du tourisme doivent s'efforcer de répondre, qu'il s'agisse de l'accès à des lieux, à des prestations ou à des services.

Traditionnellement, l'on parle de tourisme accessible pour évoquer l'accueil des personnes en situation de handicap, et de tourisme social pour les acteurs qui favorisent le brassage de publics de toute origine sociale pour créer un lien.

Les experts de l'industrie touristique expliquent que l'on peut aussi parler de tourisme inclusif ou de tourisme pour tous, pour qualifier de façon plus générale un tourisme qui profite au plus grand nombre, quels que soient les types de freins, et qui favorise la mixité des publics.