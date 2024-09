Togo: Un soutien à l'entrepreneuriat féminin

La présidence de la République a organisé vendredi une rencontre entre des membres du gouvernement, une délégation de la Banque mondiale et des représentantes des Nana Benz, ces célèbres revendeuses de tissus du grand marché de Lomé, véritables icônes de l'entrepreneuriat féminin au Togo.

Présidée par Sandra Ablamba Johnson, ministre, secrétaire générale de la présidence et gouverneure du Togo auprès de la Banque mondiale, cette rencontre a réuni également les ministres du Commerce et de la Communication. Les discussions ont porté sur le renforcement du partenariat entre le Togo et le Groupe de la Banque mondiale, avec un accent particulier sur les secteurs de l'entrepreneuriat féminin et du genre.

Cette rencontre s'inscrit dans la vision stratégique du président de la République, Faure Gnassingbé, qui accorde une importance capitale à l'inclusion sociale et économique.

Les échanges ont permis d'explorer plusieurs partenariats potentiels que la Banque mondiale pourrait établir pour soutenir les initiatives des Nana Benz, reconnues pour leur sens aigu des affaires et leur contribution au développement économique du pays.

Le Groupe de la BM souhaite développer des initiatives visant à financer des projets innovants portés par les femmes.

Lors de cette rencontre, Marie-Chantal Uwanyiligira, directrice des opérations du Groupe de la Banque mondiale pour le Togo, a félicité les Nana Benz pour leur rôle crucial dans le développement socio-économique du pays. Elle a également exprimé sa gratitude au chef de l'État 'pour ses efforts constants dans la promotion du genre et de l'inclusion économique et financière.'

Le rapport « Women, Business and Law 2024 » (Femmes, Entrepreneuriat et Droit) du Groupe de la BM confirme les progrès exceptionnels du Togo dans ce domaine. Avec un score global de 97,5 sur 100, le pays affiche les meilleurs résultats en Afrique en matière de droits et d'opportunités pour les femmes entrepreneures.

Sandra Ablamba Johnson a salué l'engagement des femmes entrepreneures nationales, en particulier les Nana Benz, pour leur contribution au développement du pays.

Elle a également exprimé la reconnaissance du gouvernement envers la Banque mondiale pour son soutien constant dans la mise en oeuvre des projets visant à améliorer les conditions de vie des populations.

La délégation des Nana Benz, de son côté, a exprimé sa gratitude pour cette initiative et a salué les efforts des pouvoirs publics pour soutenir les femmes entrepreneures.