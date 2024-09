Sénégal: Dar Salam Chérif - Le Khalife général invite les populations à cultiver la paix

Dar Salam Chérif — Cheikh Aba Aïdara, khalife général de la famille chérifienne de Dar Salam Cherif, dans le département de Bignona (sud), a invité les populations à cultiver la paix, le pardon et la réconciliation.

"Seule la paix peut favoriser le développement de nos terroirs et celui du Sénégal", a déclaré, samedi, le guide religieux par la voix de Chérif Mahfouz Lahdaf Aïdara, le président du comité d'organisation de la ziarra annuelle Cheikhna Cheikh Mahfouz

S'exprimant lors de la cérémonie officielle de cette manifestation religieuse présidée par le gouverneur de la région de Ziguinchor, Mor Talla Tine, le Khalife a prêché la paix et l'union des coeurs. Il considère que "la violence et la division sont source d'instabilité pour nos sociétés et nos Etats".

"Si nous avons pu accueillir autant de pèlerins a l'occasion de cette manifestation religieuse, c'est parce qu'il y a la paix et nous vivons la paix", a-t-il fait valoir. "Que ce soit dans les mosquées, les foyers religieux, dans les maisons, les quartiers, les villages, oeuvrons tous ensemble pour la paix", a encore plaidé le khalife de la famille chérifienne de Dar Salam Chérif.

Il a également exhorté les populations à cultiver entre elles le pardon qui favorise, selon lui, la paix entre individus, entre communautés.

Les membres du comité d'organisation de la ziarra annuelle de Cheikhna Cheikh Mahfouz qui ont saisi l'opportunité de cette manifestation religieuse pour remettre au goût du jour l'état de la route Kataba I-Darou Khairy-Koulandian-Dar Salam Chérif.

Cette piste en latérite se trouve dans un état de dégradation avancé.

Ils déplorent le fait que rien n'a été fait depuis sa réalisation sous le régime du président d'Abdou Diouf. Les proches du Khalife ont appelé les autorités étatiques à réhabiliter cette voie de communication d'une longueur de 10 km, pour permettre aux pèlerins de voyager dans de bonnes conditions.

Cette ziarra, selon ses organisateurs, est un évènement international. Elle est marquée cette année par la présence de pèlerins venus de la Guinée-Bissau, du Maroc, de la Mauritanie, du Mali, de la Sierra Leone et d'Europe.

Le village de Dar Salam Chérif, dans la commune de Kataba 1, est un foyer religieux fondé en 1913 par Cheikhna Cheikh Mahfouz Aïdara, un guide religieux qui a beaucoup oeuvré à l'expansion de l'Islam dans la sous-région. Né en 1855 à Hoad, en Mauritanie, Cheikh Mahfouz Ould Cheikh Abba Aïdara repose depuis 1919 à Dar Salam Chérif, qu'il a fondé en 1913.

Ce saint homme reste l'un des guides religieux dont l'action impacte toujours directement ou indirectement le vécu quotidien de certaines populations de l'Afrique de l'Ouest dans sa mission d'expansion de l'Islam.

Durant sa vie, Cheikh Mahfouz oeuvra pour l'expansion de l'oeuvre de son ancêtre et prophète de l'Islam Mouhamad (PSL) en Guinée-Bissau, en République de Guinée, au Mali, en Gambie et au Sénégal, plus particulièrement chez les balantes et les diolas de la région naturelle de la Casamance.