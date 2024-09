Sénégal: FSF - Augustin Senghor salue la tenue d'une 'assemblée générale inclusive et démocratique'

Guéréo (Thiès) — L'assemblée générale ordinaire (AGO) de la Fédération sénégalaise de football (FSF) s'est tenue dans une ambiance "inclusive et démocratique", s'est réjoui, samedi, à Guéréo (Thiès), son président Augustin Senghor, saluant "l'unité et la crédibilité" du football sénégalais.

"Les enseignements que nous pouvons tirer de cette AG est que la dynamique d'une fédération inclusive, participative, et surtout démocratique, reste présente. Nous pouvons avoir des contradictions, mais toujours en gardant en tête que l'essentiel, c'est l'unité qui nous a permis de forger nos succès et la crédibilité dont jouit le football sénégalais dans son ensemble. C'est ce qu'il y a d'essentiel à préserver", a-t-il dit.

Il s'exprimait lors de l'assemblée général ordinaire de la FSF. Le directeur régional de la division associations membres de la FIFA pour l'Afrique, Gelson Fernandes, le directeur des activités physiques et sportives au ministère des sports du Sénégal, Gilbert Mbengue, et le secrétaire général du Comité national olympique et sportif sénégalais, Seydina Diagne, ont aussi pris part à cette AGO.

"Tout s'est bien passé. L'AGO a décidé de la voie à prendre pour une assemblée apaisée. Nous avons pu rendre compte au plan des finances et des activités qui ont été faites pour l'exercice 2023. Tous les rapports ont été approuvés par acclamation ", s'est-il félicité.

Selon M. Senghor, "le plus important, c'est cette volonté de la base de continuer à insister sur ce qui fait la force de notre football, cette stabilité et ces moyens générés qu'il nous appartient de gérer de manière rationnelle, pour que cela puisse servir pour ces exercices et les autres à venir, car ils ne sont [pas] inépuisables".

"Les rentrées d'argent importantes dans le football sont saisonnières. Elles dépendent des grandes compétitions. Il ne suffit pas de participer mais d'être performant, pour pouvoir en bénéficier et avoir une autonomie. Et cela ne peut arriver que dans l'unité ; développer l'esprit de collaboration avec l'autorité, être à son service et celui du peuple sénégalais", a-t-il insisté.

Augustin Senghor a rappelé qu'une AG se tiendra au début de l'année prochaine pour préparer les élections à la présidence de la FSF, prévues au mois d'août 2025.

"Je pense que l'ambiance qui a prévalu ici est de bonne augure pour la suite. Quoi qu'il arrive et quels que soit les candidats, que nous puissions aller vers des élections apaisées, que la famille du football choisisse les dirigeants en qui elle a placé sa confiance et que les acquis soient préservés", a-t-il exhorté.

Le directeur régional de la division associations membres de la FIFA pour l'Afrique, Gelson Fernandes, a salué " l'homogénéité au sein de la Fédération sénégalaise de football".

"Vous n'allez pas être d'accord sur tout, c'est une réalité, mais les critiques font partie du travail, il faut l'accepter. Dans tous les cas, il n'y a pas de grandes tensions. Les délégués qui sont ici, représentent chaque région et différentes religions et cultures. Ils sont tous là pour le bonheur du football sénégalais", a-t-il dit.

Selon lui, le Sénégal a un vrai potentiel de développement. "C'est à nous de faire en sorte que vos infrastructures tiennent la route, que vos stades nationaux puissent accueillir de grandes compétitions. Et que ce business qu'il y a autour du football puisse perdurer. Votre jeunesse le mérite. Faites ce que vous faite au quotidien, nous vous accompagnerons", a-t-il déclaré.