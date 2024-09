Sénégal: Kaolack - L'USSEIN invitée à étudier l'impact socioéconomique du Mawlid international de Médina Baye

Kaolack — La Jamhiyatu Ansaru Din (JAD), structure regroupant les disciples de Cheikh Ibrahima Niass (1900-1975) à travers le monde, et les autorités académiques de l'Université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN) doit réaliser des études scientifiques dans le but de mesurer l'impact économique du Mawlid international de Médina Baye (Kaolack, centre), a préconisé, dimanche, Cheikh Tidiane Gaye, un membre du comité d'organisation de Médina Baye.

"Nous interpellons la communauté des disciples de Baye Niass et les universitaires qui sont à l'USSEIN. [Ils] doivent collaborer en vue de procéder à des études scientifiques dont l'objectif est de quantifier l'impact social et économique du Mawlid international de Médina Baye qui draine des milliers de pèlerins venant d'horizons divers", a plaidé M. Gaye.

Cheikh Tidiane Gaye, coordonnateur adjoint du comité d'organisation des manifestations et activités de la Fayda (COMAF), estime que le Mawlid de Médina Baye, compte tenu de son cachet international, représente "un potentiel énorme qui peut aider à développer le tourisme religieux et la diplomatie religieuse".

"Nous devons faire des études scientifiques sur l'impact économique en période de Gamou et de Gamouwaat à Médina Baye. L'Université du Sine Saloum doit orienter ses étudiants [vers] cette étude. Il n'existe pas encore d'études scientifiques sérieuses pour mesurer l'impact économique du Mawlid international de Médina Baye pour pouvoir faire des projections", a insisté Cheikh Tidiane Gaye.

Il a invité les opérateurs économiques à s'investir pour exploiter le potentiel de Médina Baye en matière de tourisme religieux.

"Il appartient aux opérateurs économiques du Sénégal d'investir dans ce créneau pour rendre le pays plus attractif à travers la religion. La commune de Kaolack et l'Etat central doivent trouver les moyens pour rendre la ville de Kaolack attractive en réussissant une voirie publique, une politique d'assainissement et un approvisionnement correct en eau", a poursuivi le coordonnateur adjoint du COMAF.

"Plus d'une quinzaine de nationalités séjournent à Médina Baye pendant plus de trois semaines, parce que ceux et celles qui viennent de l'extérieur font tout pour arriver dès l'apparition du croissant lunaire. Et ils y restent jusqu'au Gamouwaat", a-t-il fait observer.

Selon lui, "ces étrangers sont des touristes religieux qui sont motivés par leur foi en une personne. Il y a un potentiel économique évident que le Sénégal doit prendre en compte pour contribuer au développement du pays".

"Il y a toute une économie derrière ces milliers d'étrangers qui convergent à Médina Baye", a conclu Cheikh Tidiane Gaye qui souligne que "le tourisme religieux à Médina Baye et dans d'autres foyers religieux du pays peut contribuer à booster l'économie".