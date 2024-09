Sénégal: Le météorologue Wassila Mamadou Thiaw, lauréat du Prix Sustainable Energy Environment

Dakar — Le Sénégalais Wassila Mamadou Thiaw, directeur adjoint du Centre de prévisions climatiques (CPC) de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)/la météo américaine recevra, le 15 octobre prochain, à Washington DC, le Prix Sustainable Energy Environment (SEE) Ambassadors du Département du commerce américain, annonce un communiqué reçu à l'APS.

Cette distinction dénommée aussi Prix des ambassadeurs de la durabilité, de l'énergie et de l'environnement (SEE) récompense "son travail remarquable dans le cadre du Plan d'urgence du président américain pour l'adaptation et la résilience (PREPARE)", souligne l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

"Ce Plan est une initiative de l'Administration Américaine pour aider les pays d'Afrique, des Iles Caraïbes et du Pacifique à réduire les risques associés au changement climatique", rappelle l'ANACIM dans son communiqué.

Le Prix des ambassadeurs SEE "récompense les employés du ministère pour leurs performances exceptionnelles dans la mise en oeuvre de projets ou de programmes [l'] aidant à atteindre ses objectifs en matière de durabilité, d'adaptation au changement climatique, de justice environnementale, de résilience et de performance environnementale".

Né à Diakhao Sine (Fatick), Wassila Mamadou Thiaw a "fait ses premiers pas à l'école primaire de Gossas jusqu'en classe de CM1". Il retourne alors à Diakhao où "il réussit au concours d'entrée en sixième". Puis, il est orienté au lycée Gaston Berger de Kaolack "où il obtient son baccalauréat série D".

%

Passionné des mathématiques et des sciences, il intègre le Département de météorologie de l'Ecole nationale supérieure universitaire de technologie (ENSUT) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il en sort avec le diplôme d'ingénieur météorologue.

Il prend ensuite la direction de la France pour y poursuivre ses études supérieures, sanctionnées par un doctorat en météorologie générale et physique.

L'ANACIM signale qu"'il est le premier Africain à publier des articles sur l'utilisation des données de satellites météorologiques pour l'estimation des pluies en Afrique".

Dans le cadre de ses travaux de recherches doctorales, "il a bénéficié d'une bourse internationale de l'Agence Spatiale Européenne (ESA)". Ce qui lui a permis de séjourner pendant une année au Centre des opérations spatiales de l'ESA, en Allemagne.

Après l'obtention de son doctorat, il "rentre au Sénégal et travaille [durant] deux ans à la Direction de la Météorologie Nationale, avant de décrocher la prestigieuse bourse postdoctorale de l'Académie Nationale Américaine des Sciences". Grâce à cette bourse, il "travaille deux ans à la NOAA et plus précisément au National Environmental Data Satellite Information Services (NESDIS)".

Il intègre ensuite le Centre de prévisions climatiques (CPC) en 1994 pour être le premier coordonnateur du Bureau Afrique nouvellement établi. "A partir de ce poste, Dr. Thiaw travaille de façon inlassable avec l'USAID et l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) pour aider au renforcement des capacités des Services Météorologiques d'Afrique", souligne l'ANACIM. Il va ainsi "contribuer à la formation de plus de 200 météorologues venant de divers pays d'Afrique".

"D'ailleurs, au moment de recevoir cette distinction, il séjourne au Sénégal pour les besoins d'un Atelier international de formation organisé avec l'ANACIM sur les variabilités climatiques", relève l'ANACIM.

L'Agence rappelle aussi qu'il a "contribué à l'avancement des prévisions saisonnières et sous-saisonnières avec le développement d'outils de prévisions basés sur une combinaison de modèles statistiques et dynamiques".

Il est membre fondateur du Climate Outlook Forums (RCOFS), lancé par la NOAA en 1997 et considéré de nos jours comme une activité pérenne de l'OMM.

Il a déjà reçu le Prix spécial de l'American Meteorological Society (AMS) en 2019 pour "son travail remarquable dans l'avancée des services climatiques ayant entrainé la réduction des risques associés aux phénomènes climatiques extrêmes".

"Il est aussi récipiendaire d'une Médaille de Bronze de la NOAA et plus récemment du Prix Silver Sherman de la NOAA pour sa contribution dans le développement de systèmes d'alertes précoces."