Madagascar: Culturisme - Fit Game I - Les grands champions confirment

Retrouvailles des amateurs de musculation ! La première édition du Fit Game a rassemblé samedi et dimanche les passionnés de culturisme au gymnase d'Ankorondrano. Plusieurs disciplines et épreuves ont été au programme durant les deux jours de l'événement.

La compétition de bodybuilding a bouclé en beauté la série de compétitions, hier après-midi. Le champion du Body-Perfect, Hubert Arnaud Ramahavonjy, a été sacré champion en bodybuilding. Le multiple champion de Madagascar en Men's Physique, Léonce Anicet Ralaiartina, a lui aussi confirmé sa suprématie. Et le champion national en titre en classic physique, Pierlin Safidintsoa, a été intouchable dans sa catégorie.

Samedi, l'intraitable champion d'Afrique de bras de fer avec la main droite en 2023, Alban Ranomenjanahary, a défait en finale Jean de Dieu dans la catégorie des lourds de plus de 80 kg.

Dans les autres catégories, Petera s'est imposé en duel final contre Andry chez les -65 kg et Tahina a défait Hoby chez les -80 kg. En powerlifting, l'équipe de Barbell 1 s'est hissée sur la plus haute marche du podium devant Super Saiyans et Powerfit-Pro. Le trophée du meilleur lift squat a été remporté par Mahatehotia Matheous Rakotoarisoa. Celui du meilleur lift bench a été décerné à Gaëtan Ndriamialy, et l'artisan du meilleur lift deadlift a été Aina Andrianantenaina.

La victoire dans l'épreuve d'endurance « XXL Challenge» est revenue à une fille, Santatriniaina Erica Raheliarisoa. Elle a surclassé deux garçons, Yves Rayan Ravelojaona et Mickael Ramarosandratana. Cet événement a été initié par Fitiavana Mickael, champion d'Afrique au Muscle Mania en 2019 en Afrique du Sud et champion d'Europe junior en Espagne en 2017, sous l'égide de la fédération malgache de l'haltérophilie, de musculation et du culturisme, ainsi que de la fédération de bras de fer.