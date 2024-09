Afrique: Coupe de la CAF - L'USMA passe à la phase des poules au bout du suspense

Oran — L'USM Alger a validé son billet pour la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) grâce à sa victoire au forceps face au Stade tunisien (2-0/0-1 à l'aller) en match retour du deuxième tour préliminaire, dimanche soir au stade Miloud-Hadefi d'Oran.

Les Algérois se sont heurtés tout au long de la partie à un adversaire qui a choisi de se cantonner derrière, avec la ferme intention de défendre son maigre acquis du match aller, joué il y a quelques jours au stade Radès de Tunis.

Les intentions des Usmistes, quant à eux, étaient claires: refaire vite leur petit retard. Une mission qui n'était guère facile, puisque pendant toute la première période du match, l'on a dénombré qu'une seule occasion franche au profit du représentant algérien, lorsque Guenaoui a raté l'ouverture du score à la 10e minute.

Malgré une domination copieuse des protégés de l'entraineur tunisien de l'USMA, Nabil Maaloul, au cours de cette période, comme l'ont traduit les quatre corners dont ils ont bénéficié, les visiteurs ont réussi à rentrer invaincus aux vestiaires. Une performance qui les a mis davantage en confiance en vue de la suite du match, contrairement aux gars de "Soustara" qui se devaient de courir après le temps pour débloquer la situation.

Cet état de fait leur a causé un excès de précipitation au cours de la deuxième période, pendant laquelle on a dû attendre le dernier quart d'heure pour voir le néo-défenseur central des Rouge et Noir Mandeko délivrer les siens et les milliers des fans de son équipe qui ont fait le déplacement à Oran, parcourant 400 km pour soutenir leurs joueurs.

L'ex-arrière du TP Mazembe (RD Congo) a frappé fort à la 75e, en signant le premier but au prix d'un splendide retourné acrobatique. Un but de toute beauté qui a redonné espoir aux Algérois qui tenaient tant à doubler la mise et en finir avec leur adversaire au risque de recourir aux tirs au but, un jeu de poker pas du tout garanti.

Leur vœu sera exaucé dans le temps additionnel du match, lorsque Mandeko a repris d'une talonnade un corner bien botté par un coéquipier avant qu'un défenseur adverse ne se charge d'envoyer le cuir dans son propre filet, scellant la qualification du club algérien.

Grâce à cette victoire, l'USMA rejoint le CS Constantine, l'autre représentant algérien dans cette épreuve, à la phase des poules, après que le MC Alger et le CR Belouizdad ont également composté, ce week-end, leurs billets pour la même phase au titre de la Ligue des champions.