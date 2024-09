Algérie: 'Sommet de l'avenir' - Le pays appelle à rétablir la confiance entre les Nations Unies et les peuples du monde

L'Algérie a appelé, dimanche soir à New York, par la voix de son ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, à rétablir la confiance entre l'Organisation des Nations Unies et les peuples du monde, notamment les peuples colonisés et opprimés, réitérant son appel à l'arrêt de la guerre génocidaire contre le peuple palestinien dans la bande de Ghaza.

S'exprimant lors du 10e dialogue interactif sur "le renforcement du multilatéralisme au service de la paix et de la sécurité internationales", tenu dans le cadre du "Sommet de l'avenir", M. Attaf a indiqué que "l'Algérie appelle à rétablir la confiance ébranlée entre notre organisation internationale et les peuples du monde, notamment les peuples colonisés et opprimés qui voient en les Nations Unies l'ultime refuge contre l'injustice et la tyrannie et considèrent cette organisation comme un phare d'espoir en temps de drames et de souffrances et comme un serviteur qui leur rend justice et protège leurs droits".

"Nous avons de nombreux exemples de crises, de différends et de conflits présentés devant notre organisation internationale en général et devant le Conseil de sécurité en particulier, qui illustrent cette situation tendue, exceptionnelle et sans précédent", a-t-il dit.

Et d'ajouter que "l'un des défis majeurs auquel est confronté la communauté internationale aujourd'hui est d'amener l'occupation israélienne coloniale à cesser la guerre génocidaire menée contre le peuple palestinien à Ghaza depuis près d'une année et à mettre un terme à l'escalade israélienne multiforme au Proche-Orient".

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a participé, dimanche, à New York, à la séance d'ouverture du "Sommet de l'avenir" en sa qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.