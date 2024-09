Afrique: L'Assemblée générale de l'ONU approuve le Pacte pour l'avenir

Luanda — L'Assemblée générale de l'ONU a adopté par consensus, dimanche, à New York (États-Unis), le Pacte pour le futur, qui vise à "propulser les Objectifs de développement durable (ODD), les sociétés inclusives et justes et le bien commun de l'humanité".

Avec 84 paragraphes, le pacte est orienté vers l'action, avec des chapitres sur le développement durable et le financement du développement, la paix et la sécurité internationale.

Il vise également la science, la technologie, l'innovation et la coopération numérique, la jeunesse et les générations futures et la transformation de la gouvernance mondiale.

L'accord a été approuvé avec deux annexes, notamment le Pacte numérique mondial et la Déclaration sur les générations futures, lors du Sommet du futur, ouvert dimanche par le président de la 79ème session de l'Assemblée générale, le Camerounais Philémon Yang, et qui se déroule jusqu'à ce lundi, le jour où le Président de la République, João Lourenço, prend la parole lors de l'événement.

Dans ce document, les dirigeants du monde s'engagent à mettre fin à la faim et à éliminer l'insécurité alimentaire et toutes les formes de malnutrition, ainsi qu'à garantir que le système commercial multilatéral continue d'être un moteur du développement durable.

Investir dans les personnes pour mettre fin à la pauvreté et renforcer la confiance et la cohésion sociale, renforcer les efforts visant à construire des sociétés pacifiques, justes et inclusives, parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation de toutes les femmes et des filles, ainsi que renforcer les actions visant à lutter contre le changement climatique sont d'autres promesses.

L'accord engage les dirigeants du monde à adopter un plan commun pour l'avenir et commence ainsi : « Nous, chefs d'État et de gouvernement, représentant les peuples du monde, nous nous réunissons au Siège des Nations Unies pour protéger les besoins et les intérêts des peuples actuels et générations futures à travers les actions de ce Pacte pour l'Avenir ».

« Nous sommes à une époque de profonde transformation mondiale. Nous sommes confrontés à des risques existentiels et catastrophiques croissants, dont beaucoup sont causés par les choix que nous faisons.

D'autres êtres humains sont confrontés à de terribles souffrances. Si nous ne changeons pas de cap, nous risquons de tomber dans un avenir de crises et d'effondrements persistants », peut-on lire dans le document.

Soulignant que « le choix nous appartient », les dirigeants du monde affirment que c'est une période d'espoir et d'opportunités, ajoutant que la transformation mondiale est une opportunité de renouveau et de progrès fondés sur « notre humanité commune ».

Ils soulignent que les progrès des connaissances, de la science, de la technologie et de l'innovation peuvent permettre de progresser vers un avenir meilleur et plus durable pour tous.

Le Sommet du Futur est un événement de haut niveau, réunissant des Chefs d'État et de gouvernement ou leurs représentants, pour forger un nouveau consensus international sur la manière d'offrir un présent meilleur et de préserver l'avenir.

« Cette opportunité unique constitue un moment pour restaurer la confiance érodée et démontrer que la coopération internationale peut également relever efficacement les défis actuels », souligne l'accord.

Concernant le Pacte pour l'avenir, le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a déclaré que le monde traverse un moment de turbulence et de transition.

« Nous devons prendre dès maintenant les premières mesures décisives pour actualiser et réformer la coopération internationale afin de la rendre plus interconnectée, plus juste et plus inclusive, et aujourd'hui, grâce à vos efforts, nous y sommes parvenus », a-t-il exhorté.

Pour sa part, le président de l'Assemblée générale des Nations Unies a dit que le monde se trouve à la croisée des chemins, face à des défis qui nécessitent une action collective.

« De la fracture numérique aux défis en matière de droits de l'homme, il y a de l'espoir (...) parce que les défis s'accompagnent d'opportunités et qu'un avenir meilleur est à notre portée », a affirmé Philémon Yang.

Il a ajouté que l'accord répond non seulement aux crises actuelles, mais jette également les bases d'un nouvel ordre pacifique pour tous les pays, poursuivant que « nous devons avancer dans un esprit de solidarité ».

Le Sommet, a-t-il souligné, est un appel à l'action et la dignité humaine doit être au centre d'un nouvel ordre fondé sur la justice et l'équité.

Le Sommet du Futur fait partie de la semaine de haut niveau de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui se déroule du 24 au 30 de ce mois, sous le thème « Travaillons de manière inclusive pour promouvoir la paix, le développement durable et dignité humaine pour les générations présentes et futures ».

Il précède le débat général de l'Assemblée générale qui, selon le Secrétariat de l'ONU, verra la participation de 134 États membres, dont 87 seront représentés par les Chefs d'État, comme le Président angolais, João Lourenço, et 28 chefs de Gouvernement.

Le Président de la République s'exprimera lors du débat général le 24 septembre, premier jour de travail, selon la liste publiée par l'organisation mondiale.

La réunion débute par une déclaration du Secrétaire général de l'ONU sur la situation internationale et les activités menées par l'organisation au cours de la session précédente (de septembre 2023 à ce jour).

Il est prévu ensuite le discours du président de la 79e Assemblée générale, élu en juin 2024, suivi des interventions des Présidents du Brésil et des États-Unis d'Amérique (USA), respectivement, Luiz Inácio Lula da Silva et Joe Biden, et continue avec d'autres déclarations basées sur l'ordre d'inscription d'orateurs.

La 79ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies a été officiellement ouverte le 10 de ce mois, sous la conduite du président de l'organe, assisté de 21 vice-présidents, également élus en juin dernier, dont l'Angola.

En plus de celles déjà décrites, des réunions de haut niveau sont prévues sur « Comment faire face aux menaces existentielles posées par l'élévation du niveau de la mer », le 25 septembre, « pour commémorer et promouvoir la Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires » (26) et « Sur la résistance aux antimicrobiens », le même jour.