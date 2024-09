Madagascar: Poule des AS D2 - FC Théo prend la tête devant FC Avenir

Le classement est chamboulé après la troisième journée de la Poule des As hier. FC Théo se propulse en pole position, tandis que FC Avenir du Sud rétrograde à la deuxième marche.

Grand bond. Le club champion de la ligue de Sava, FC Théo, grimpe de deux marches et se trouve provisoirement en pole position après les trois premières journées des matchs aller de la Poule des AS de la World Cola Ligue des champions 2e division. L'équipe du Nord accumule six points après sa deuxième victoire hier au stade d'Ambohidratrimo, par 3 buts à 0 contre le FCA Ilakaka d'Ihorombe. FC Théo a déjà mené 3 à 0 à la pause et n'a plus qu'à gérer son avantage en deuxième période.

Ce club de Sava avait signé sa première victoire vendredi en deuxième journée au By Pass, en battant l'AS FOS d'Analanjirofo (2-0). Toutefois, FC Théo avait raté son entrée mercredi en s'inclinant devant FC Avenir du Sud d'Anosy (2-3).

Le club de Tolagnaro, leader à l'issue de la deuxième journée, rétrograde ainsi d'une marche et se trouve à la seconde place, crédité de 5 points après une victoire et deux matchs nuls. FC Avenir a été tenu en échec hier, 3 partout, par l'AS FOS. L'équipe d'Analanjirofo a mené 2 buts à 1 à la pause et a creusé l'écart au retour des vestiaires (3-1). L'équipe d'Anosy a renversé la situation et a pu marquer les deux buts de l'égalisation en cours de la seconde mi-temps.

Retour décisif

FC Avenir du Sud poursuit ainsi son parcours sans défaite en trois journées. FCA Ilakaka occupe provisoirement la troisième place avec 4 unités après une victoire, un match nul et une défaite. Lanterne rouge, AS FOS se trouve à la quatrième place, avec un seul point obtenu après le match nul d'hier contre FC Avenir du Sud. Rien n'est encore joué car les trois leaders sont à un point d'écart.

La Poule des As procédera aux matchs retour décisifs cette semaine. La quatrième journée est programmée ce mardi. AS FOS jouera contre FC Avenir du sud à Ambohidratrimo et FC Théo affrontera pour sa part FCA Ilakaka au stade de l'Elgeco Plus au By Pass. Les deux dernières journées sont respectivement prévues jeudi et dimanche. Les deux équipes les mieux classées au terme de la Poule des As accéderont à la Pure Play Football League la prochaine saison, à condition qu'elles obtiennent la licence de club avant le coup d'envoi de la Pro League version 2024-2025.