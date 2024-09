Angola: Le pays et PMD évaluent la coopération bilatérale à New York

Luanda — L'Angola et les Pays les Moins Avancés (PMA) ont abordé dimanche, à New York, les questions liées à la coopération mutuelle entre les Etats, dans le cadre de la présidence angolaise de l'Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP).

Le ministre des Relations Extérieures, Téte Antonio, a présidé la réunion de travail au siège de l'ONU, en marge de la 79ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies, avec le sous-secrétariat général et haut représentant pour les pays les moins avancés (PMA), Rabab Fatima, qui a servi à passer en revue les questions liées à la coopération bilatérale.

Les pays les moins avancés (PMA) sont une catégorie de pays identifiés par les Nations Unies comme ceux ayant les indicateurs de développement socio-économique les plus faibles.

Ces pays sont confrontés à des défis importants en termes d'infrastructures, d'économie, de santé, d'éducation et de gouvernance et se caractérisent par trois critères principaux, notamment faibles revenus, très faible PIB par habitant, faibles facteurs humains, faibles indices nutritionnels et vulnérabilité économique, dépendance excessive aux activités agricoles ou au faible nombre de secteurs économiques, en plus de la vulnérabilité aux chocs externes.

Actuellement, de nombreux PMA sont situés en Afrique subsaharienne, en Asie, dans les Caraïbes et dans le Pacifique, par exemple dans des pays tels que le Mozambique, Haïti, le Népal et l'Éthiopie.

Les Nations Unies et d'autres organisations internationales proposent souvent des programmes d'assistance pour promouvoir le développement de ces pays.

En tant que membre de la communauté internationale et signataire de l'Agenda 2030 des Nations Unies, l'Angola collabore activement avec les agences des Nations Unies pour mettre en oeuvre les objectifs de développement durable (ODD).

Les Nations Unies soutiennent l'Angola en lui fournissant des ressources techniques et financières pour relever les défis du développement et garantir que les bénéfices des progrès soient largement partagés.